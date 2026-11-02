В Тюмени пройдёт шествие с российским флагом в честь Дня народного единства
3 ноября в 12:30 на пешеходной улице Дзержинского состоится праздничное шествие с триколором, приуроченное ко Дню народного единства. Организатором мероприятия выступает Тюменское региональное отделение Молодой Гвардии Единой России.
Участники акции пройдут по исторической улице Дзержинского с флагом России. Мероприятие объединит молодогвардейцев, волонтёров и жителей города, желающих вместе отметить один из главных государственных праздников страны.
«День народного единства напоминает нам о том, что сила России — в людях, которые, несмотря на различия, умеют объединяться ради общих целей. Для молодого поколения особенно важно сохранять эту традицию. Мы хотим, чтобы предстоящая акция стала ещё одной возможностью почувствовать себя частью большой страны, её истории и будущего», — отметил федеральный координатор Молодой Гвардии по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.
«Мы приглашаем всех тюменцев присоединиться к праздничному шествию. Приходите с друзьями, родными и близкими. Уверен, что акция подарит участникам положительные эмоции», — рассказал руководитель Тюменского городского отделения Молодой Гвардии Руслан Рябев.
Дата: 3 ноября 2026 года.
Время: 12:30.
Место: г. Тюмень, пешеходная улица Дзержинского, начало со стороны ДК «Нефтяник».