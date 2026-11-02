Как изменится график работы почтовых отделений в ХМАО-Югре в связи празднованием Дня народного единства
4 ноября станет выходным днём для большинства отделений Почты России. В обычном режиме будут работать только те отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.
3 ноября рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
4 ноября, в праздничный день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
5 ноября почтовые отделения начнут работу по установленному режиму.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.