Жительница Сургута выступит в прямом эфире Российского общества «Знание»
Мария Сидоренко прошла конкурсный отбор и стала участником всероссийского просветительского проекта «Россия, в которой мы не были». 6 ноября в прямом эфире проекта Знание.Лекторий она поделится интересными фактами о своей малой родине. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети»
Мария Сидоренко всю жизнь живет в Сургуте в Ханты-Мансийском округе. В своем выступлении расскажет о традиционных праздниках коренных малочисленных народов Севера.
«Главная особенность праздников в том, что они не привязаны к единому календарному плану. Они зависят от местоположения, от времени года. Самые популярные праздники — это Воронин день, Медвежий праздник и другие обрядовые мероприятия, которые происходят по различным событиям и случаям. Совместно с региональной общественной организацией Орт ИКИ и Историко-культурным центром «Старый Сургут», я и моя дочка участвуем в традиционных праздниках», – отметила лектор.
Трансляция «Россия, в которой мы не были» состоится 6 ноября в 12:00 (время местное) на сайте Общества «Знание». Всего зрители услышат 18 подлинных историй участников из разных уголков страны.
Знание.Лекторий – это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций слушатели могут задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.