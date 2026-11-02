Завершился конкурс «Читаем Андрея Тарханова — узнаём Югру»
30 октября 2026 года завершился приём работ на мансийском языке в рамках конкурса «Читаем Андрея Тарханова — узнаём Югру». Мероприятие посвятили 90-летию мансийского поэта. Организаторами выступили объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с общественной организацией «Спасение Югры».
На конкурс поступило 47 работ от школьников и студентов средних специальных и высших учебных заведений Югры. География участников оказалась широкой: это жители Берёзовского района (деревни Хулимсунт, Кимкьясуй, посёлок Сосьва, и село Саранпауль), Октябрьского района (деревня Шугур), Кондинского района (деревня Нижние Нарыкары), а также городов Югорска, Сургута и Ханты-Мансийска.
Конкурс проходил в одной номинации, в трёх возрастных категориях: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 лет и от 19 лет и старше. Участникам предлагалось перевести любое стихотворение Андрея Тарханова на мансийский язык, а также написать авторское стихотворение или рассказ на мансийском языке о родном крае.
Главные цели конкурса – популяризация мансийского языка и литературного наследия А. С. Тарханова среди детей и молодёжи, а также формирование устойчивого интереса к истории, культуре, языку и природе родного края. Среди задач – воспитание уважения к традициям, семейным ценностям и природе Югры через творческое осмысление образа родного края, развитие навыков письменной речи, грамотности и образного мышления на родном языке.
Итоги конкурса подведут до 30 ноября 2026 года. В состав жюри войдут филологи, учителя мансийского языка и литературы, журналисты объединённой редакции национальных газет, а также представители общественности коренных малочисленных народов Севера. В каждой возрастной категории определят трёх победителей.
Результаты объявят 10 декабря – в День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Победители и призёры получат дипломы и ценные призы, остальные участники – электронные сертификаты. Лучшие работы опубликуют в газете «Луима сэрипос».
Организаторы благодарят всех, кто проявил интерес к конкурсу и принял в нём участие, за труд, старание и внимание к творчеству Андрея Тарханова. Желаем участникам творческих успехов и новых достижений!
О поэте
Андрей Семёнович Тарханов родился 13 октября 1936 года в деревне Аманья Кондинского района Остяко-Вогульского национального округа в семье охотника-манси.
Андрей Тарханов окончил Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище (1956 год), Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Союзе кинематографистов СССР (1967 год) и Высшие литературные курсы Союза писателей при литературном институте им. А.М. Горького (1987 год). Учился в Лениградском педагогическом институте им. А.И. Герцена.
Работал учителем в Юмасинской семилетней школе (1956-1957 годы), собкором окружной газеты «Ленинская правда», редактором окружной студии телевидения, в Доме творчества народов Севера, семь лет возглавлял Угро-Ямальскую писательскую организацию, которая в 1989 году преобразовалась в Ханты-Мансийскую организацию Союза писателей России. Андрей Тарханов – Почётный житель города Ханты-Мансийска, Заслуженный деятель автономного округа, награждён орденом «Дружбы народов» (1997 год), являлся вице-президентом межокружной Ассоциации финно-угорских писателей.
Андрей Семёнович Тарханов ушел из жизни 14 августа 2017 года.
Галина Дунаева