Накануне Дня народного единства сотрудник Росгвардии из Югры рассказал о культурном наследии родного края
В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, представитель вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре Данил Хатылов принял участие в масштабном ведомственном спецпроекте #РосгвардияНаСтражеЕдинстваРоссии.
В своем выступлении сотрудник, являющийся представителем коренных малочисленных народов севера ханты, рассказал о культурном наследии родного края.
«На территории Югры веками формировались уникальные традиции взаимного уважения и бережного отношения к историческому наследию предков. Именно эти фундаментальные ценности играют ключевую роль в укреплении общественного единства в регионе, что особенно актуально в преддверии государственного праздника. Кроме того, уважение к культуре и традициям своего края помогает формировать личностные качества, необходимые для ответственной и добросовестной службы на благо Родины», - отметил Данил Хатылов.
Проект #РосгвардияНаСтражеЕдинстваРоссии направлен на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также на демонстрацию того, как культурные традиции народов России способствуют сплочению общества и воспитанию патриотизма.
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