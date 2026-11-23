Команда детского сада «Северное сияние» из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Флагманы образования»
Итоги командного конкурса Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Национальном центре «Россия» в Москве. За победу боролись 100 сильнейших педагогических команд России, прошедших серьезный конкурсный отбор. В число победителей вошли десять педагогических коллективов страны, среди них – команда «Созвездие наставников» детского сада «Северное сияние» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Командный конкурс «Флагманы образования» объединил учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, преподавателей колледжей и вузов, руководителей образовательных организаций. Всего на командный конкурс поступило более 13 000 заявок из всех регионов России. Командам из пяти человек предстояло пройти оценку компетенций и предложить воспитательные события по одной из тем: «Служение Отечеству», «Созидательный труд», «Историческая память», «Преемственность поколений» и «Единство народов России».
Конкурсный путь стал серьезным испытанием: по итогам первого этапа только 567 команд из 76 регионов России продолжили борьбу в окружных дистанционных полуфиналах. Команды представляли свои разработки экспертам, обосновывая их актуальность и применимость на практике в воспитательной работе с детьми. По результатам полуфиналов право побороться за победу получили 100 сильнейших команд из 46 регионов. Им предстояло пройти заключительные испытания в Москве, в том числе провести свое воспитательное событие в реальных условиях и доказать, что это решение готово к применению во всех школах страны.
«Школа – это место, где закладывается будущее страны. Здесь ребенок учится отличать добро от зла, уважать старших, ценить историю и культуру своей Родины, понимать ответственность за свои поступки. И за этим стоит огромный труд учителя. Педагог помогает традиционным духовно-нравственным ценностям становиться частью жизни подрастающего поколения. От его личного примера, принципиальности, отношения к детям и своему делу во многом зависит, какими людьми вырастут сегодняшние школьники, какие ориентиры понесут во взрослую жизнь и какой вклад внесут в развитие страны. Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» показывает, как много в нашей стране талантливых, сильных и увлеченных педагогов, для которых профессия – настоящее призвание. Десять команд-победителей – яркое тому подтверждение. Это люди, которые каждый день своим трудом определяют, какой будет российская школа и какое поколение она воспитает. Такие учителя заслуживают самого высокого признания и поддержки. Чем больше у них возможностей для профессионального роста, чем шире их опыт и практики распространяются по стране, тем сильнее становится наша сфера образования», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В число победителей командного конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошла команда «Созвездие наставников» детского сада «Северное сияние» сельского поселения Нижнесортымский из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе:
- Айсылыу Бадалова, инструктор по физической культуре, капитан команды
- Ирина Роговенко, воспитатель
- Евгения Гладышева, воспитатель
- Татьяна Браун, воспитатель
- Ильвира Касимова, педагог-психолог
Команда представила воспитательное событие «Я – созидатель: мой первый профессиональный вклад» по направлению «Созидательный труд». В его основу легла идея, что труд – это не скучная обязанность, а увлекательный способ изменить мир вокруг к лучшему. Ребята пробуют себя в роли настоящих мастеров: строителей, химиков, «докторов книг» и дизайнеров. Это работает как большая интерактивная игра: дети перемещаются по станциям, где каждый может выбрать дело по душе, примерить на себя взрослую профессию и своими руками создать что-то полезное.
«Мы первый раз участвуем в этом конкурсе и такой масштаб действительно поражает. От лица команды «Созвездия наставников» благодарю проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» за уникальную возможность участия. Система образования сейчас открыта для инициативных людей, и победа, и участие в таких конкурсах дает реальные возможности и опыт, которым мы можем делиться со своими коллегами. Огромное спасибо организаторам и экспертам конкурса «Флагманы образования» – поделилась капитан команды Айсылыу Бадалова.
В качестве призов победителям вручили специальные подарки. Также команды получили возможность стать частью профессионального сообщества «Флагманов образования». Стоит отметить, что все участники финала получили новый опыт, нашли единомышленников, проверили на практике разработанные воспитательные события, чтобы в дальнейшем поделиться ими с коллегами.
Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).