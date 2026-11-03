Как с 1 октября в Югре оценивают доходы семьи для единого пособия — отвечаем на главные вопросы
В Югре с 1 октября стартовал эксперимент по совершенствованию оценки финансового положения семьи при назначении единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Новый подход делает оценку более комплексной и адресной: помимо доходов и имущественной обеспеченности, анализируются поступления на банковские счета и вклады членов семьи.
В связи с новым порядком к нам поступают вопросы от жителей региона в социальных сетях, через горячую линию или электронную приёмную. Публикуем ответы на три ключевых из них.
1. Что значит совокупный доход семьи? Чем он отличается от дохода семьи за расчётный период и от какой суммы смотрят обороты по счетам?
Совокупный доход семьи это все виды доходов, полученные семьёй в денежной форме в расчётном периоде. В него входят в том числе доходы, которые не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи (например, ежемесячное пособие по уходу за ребенком или единое пособие, единовременная материальная помощь, оказываемая организацией работнику при рождении ребенка, государственная социальная помощь на основании социального контракта, доход мобилизованного и др.).
При определении права на единое пособие сумма денежных средств, поступивших на счета всех членов семьи будет сравниваться с величиной, равной 200% совокупного дохода семьи.
2. Получила уведомление о необходимости предоставить сведения по счетам из банка. Какие сведения должны быть в выписке и куда предоставить справки?
Выписка должна содержать следующие сведения:
- сведения о кредитной организации;
- сведения о владельце счета (ФИО, дата рождения);
- номер счета (двадцатизначный);
- дата открытия и закрытия счета;
- вид счета (текущий, счёт по вкладу, счёт по депозиту и другие);
- бенефициар счета (для счетов эскроу и номинальных счетов);
- валюта счета;
- выписка за расчётный период (указан в уведомлении, которое поступит гражданину в госуслугах);
- дата формирования выписки (справки);
- сведения по операциям на счёте, вкладе (депозите), в том числе дата и время операции, сумма операции счета, назначение платежа, плательщик по операции (в том числе с отражением перечислений через СБП);
- код вида дохода;
- реквизиты документа (вид, номер и дата документа).
Представить ее нужно в клиентскую службу по месту жительства в Отделение СФР по ХМАО-Югре.
3. Будут ли учитываться в оборотах по счетам внесение на банковскую карту наличных денежных средств через банкоматы?
Да, внесение наличных денежных средств через банкоматы будут учтены при оценке оборотов по банковским счетам. Для банка внесение наличных через банкомат — это зачисление средств на счёт, и оно попадает в выписку как и другие поступления поступления.
Напомним, цель эксперимента - сделать поддержку более адресной, чтобы помощь получали действительно нуждающиеся семьи. Пилотный проект по совершенствованию оценки финансового положения семьи при назначении единого пособия продлится в Югре до конца текущего года.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.
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