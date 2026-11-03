В Ханты-Мансийске пройдёт Фестиваль спортивных федераций
4 ноября в 11:00 в СК «Дружба» (ул. Георгия Величко, 3) пройдёт Фестиваль спортивных федераций
Вас ждёт насыщенная программа показательных выступлений и мастер-классов. Будут работать сразу несколько площадок.
- «Искусство философии дзюдо» (Викторина юного дзюдоиста, мастер- класс);
- «Школа бокса» (Выполнение техники тактических навыков без партнера, мастер-класс по бинтованию рук, работа в парах);
- «Железный характер» (Мастер класс от тренера, показательные выступления воспитанников);
- «Плечом к плечу» (Командные соревнования «Стенка»);
- «Единый поток» (Показательные выступления от тренера и воспитанников, мастер- класс (родители-дети));
- «Чистый захват» (Простейшие формы борьбы, эстафеты беговые, показательные поединки)
С собой на мероприятие нужно взять спортивную форму и сменную обувь.
По вопросам можно обратиться по номеру 8 (3467) 388-200 (доб. 326), электронная почта: otd.smm@mail.ru.