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В Ханты-Мансийске пройдёт Фестиваль спортивных федераций

03.11.2026

4 ноября в 11:00 в СК «Дружба» (ул. Георгия Величко, 3) пройдёт Фестиваль спортивных федераций

Вас ждёт насыщенная программа показательных выступлений и мастер-классов. Будут работать сразу несколько площадок.

- «Искусство философии дзюдо»  (Викторина юного дзюдоиста, мастер- класс); 

- «Школа бокса» (Выполнение техники тактических навыков без партнера, мастер-класс по бинтованию рук, работа в парах); 

- «Железный характер» (Мастер класс от тренера, показательные выступления воспитанников); 

«Плечом к плечу» (Командные соревнования «Стенка»);

- «Единый поток» (Показательные выступления от тренера и воспитанников, мастер- класс (родители-дети));

«Чистый захват» (Простейшие формы борьбы, эстафеты беговые, показательные поединки)

С собой на мероприятие нужно взять спортивную форму и сменную обувь.

По вопросам можно обратиться по номеру 8 (3467) 388-200 (доб. 326), электронная почта: otd.smm@mail.ru.

03.11.2026

03.11.2026