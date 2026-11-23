Дроны вместо зимников: в Югре будет доставлять лекарства и продукты по воздуху
Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из восьми пилотных регионов России, где с 2027 года будет отработана регулярная коммерческая доставка грузов беспилотниками.
Итоги федерального конкурсного отбора Минтранса объявили на XX Международном форуме «Транспорт России» — за победу боролись 18 регионов, включая шесть субъектов Дальнего Востока. Всего к конкурсу участники предложили свыше 300 маршрутов беспилотной аэрологистики.
Впрочем, для Югры формат конкуренции оказался привычным: летом 2026 года округ уже входил в пятёрку лидеров Национального рейтинга дронификации с высшей группой ААА и забирал награды Минпромторга в номинациях «Лидер рынка БАС» и «Лидер по регуляторной готовности БАС». Отборочная комиссия оценивала заявки по 11 критериям — от подтверждённых сценариев применения дронов до готовности инфраструктуры и правовой базы.
Суть пилотного проекта — не очередная серия разовых демонстраций, а перевод гражданских беспилотников в разряд полноценного участника транспортной системы. На малых высотах планируют наладить постоянные коммерческие рейсы с лекарствами, продуктами, посылками и медизделиями в посёлки, куда зимой не всегда пробьёшься и на вездеходе.
Технологическую основу проекта составляет цифровая платформа управления полётами на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»: к ней уже подключено около 2,4 тысячи гражданских беспилотников по стране. Система будет вести онлайн-мониторинг рейсов, собирать сопоставимые данные о безопасности, регулярности и экономике каждого маршрута — это позволит государству быстрее решать, какие практики масштабировать.
В ходе эксперимента специалисты замерят реальную стоимость полёта, скорость доставки и загруженность аппаратов на конкретных направлениях. Именно эти расчёты покажут, где дроны станут экономически оправданным дополнением к традиционному транспорту, а где пока рано. Учитывая размер округа и сезонную недоступность части населённых пунктов, потенциальный эффект здесь может оказаться заметнее, чем где-либо ещё среди пилотных регионов.
Пилотный проект рассчитан до конца 2027 года. В ближайшие месяцы регионам предстоит уточнить параметры инициатив, подписать соглашения и пройти предусмотренные законом процедуры; в реализации будут задействованы власти, заказчики доставки, логистические операторы и производители БАС. По итогам программа должна дать ответ, как снять регуляторные барьеры и создать в России регулярную беспилотную грузовую логистику.
Помимо Югры в число победителей вошли Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Якутия, Нижегородская и Рязанская области, а также соседний Ямал — вместе два округа Урала в пилоте формируют сильный «полюс» отработки дронов в сложных северных условиях.