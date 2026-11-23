В Югре подать заявление на добычу пернатой дичи можно будет с 11 января 2027 года
Охотники Югры смогут подавать заявления на добычу пернатой дичи с первого рабочего дня календарного года — в 2027 году это 11 января — и не позднее чем за один день до окончания сезона охоты на конкретный вид птицы.
Изменения одобрило правительство Югры 17 марта 2026 года, а уже 26 марта закон № 21-оз подписали: депутаты Думы региона внесли поправки в статью 6 окружного закона «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов».
Напомним, раньше действовал единый срок для всех охотничьих ресурсов: заявление подавалось не ранее чем за четыре недели до начала сезона охоты и не позднее чем за день до его окончания. Теперь сроки разделены.
Заявление на добычу птицы подаётся с первого рабочего дня текущего календарного года и до дня, предшествующего окончанию сезона охоты на соответствующий вид.
Заявление на добычу копытных и пушных животных, медведя — не ранее чем за четыре недели до начала сезона и не позднее чем за день до его окончания.
Обратная ситуация тоже легальна: приём заявок не прекращается до самого конца сезона, так что позднее решение ничего не блокирует. Но тянуть всё-таки не стоит: выдача разрешения занимает до пяти рабочих дней, и при подаче в последний день есть риск не успеть к открытию охоты.
Из нововведений закона выделяется следующее —неосвоенный лимит не пропадает. Если охотник, получивший разрешение на добычу копытных или медведя, сдал его, но не добыл ресурс, лимит передаётся следующему в очереди в текущем сезоне.
«Данные изменения дадут возможность повысить доступность получения гражданами разрешения на добычу массовых видов охотничьих ресурсов», — отметил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.
По данным Депнедра и природных ресурсов Югры, в сезоне 2026–2027 добыча водоплавающей дичи и серой вороны разрешена с 29 августа по 31 декабря, охота на боровую дичь — с 12 сентября по 28 февраля 2027 года, на белую куропатку — с 12 сентября по 20 апреля 2027 года. Получить разрешение можно онлайн — на портале «Охота в Югре» или через Госуслуги.