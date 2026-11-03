Кузовок хантыйской поэтессы Марии Волдиной полон…
Вот и завершился наш окружной творческий конкурс «Волшебный кузовок поэтессы-сказительницы Марии Волдиной» (хант. «Моньщӑӊ-путрӑӊ ими Мария Волдина сорни хинтые»), который помог прозвучать произведениям нашей знаменитой писательницы таким прекрасным многоголосьем.
Конкурс был посвящён 90-летию хантыйской поэтессы М.К. Волдиной и к Году народного единства в России!
Этот видеоконкурс стал настоящим праздником поэзии и прозы, объединившим таланты самых разных возрастов из сёл Корлики, Варьёгана Нижневартовского района, Лямина, Русскинских Сургутского района, Казыма Белоярского района, Берёзово, Теги, Игрима Берёзовского района, Шапши Ханты-Мансийского района, городов Когалыма, Нягани и Ханты-Мансийска. В редакцию газеты «Ханты ясанг» поступило 39 работ. Самому юному участнику – 6 лет, а самому взрослому 68 лет!
Цель конкурса – популяризация литературного наследия Марии Кузьминичны Волдиной (Вагатовой) и формирование интереса к родной литературе на хантыйском языке. Мы искренне рады, что произведения нашей выдающейся поэтессы Марии Волдиной вдохновили вас, уважаемые конкурсанты, на создание видеороликов с чтением её стихов и сказок. Вдвойне приятно, что жанр поэзии близок подрастающему поколению.
Поступившие работы будут направлены жюри, состоящему из национальной интеллигенции, учёных, литераторов, писателей. Им предстоит выбрать в каждой возрастной категории по три победителя.
В день рождения Ханты-Мансийского автономного округа, 10 декабря, прозвучат имена победителей. Они будут отмечены дипломами и ценными подарками, а все участники получат электронные сертификаты. Все видеоролики будут размещены в редакционном сообществе «Ханты Манси Мир» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «MAXе».
Выражаем благодарность всем участникам за радость встречи с поэтическими произведениями Марии Волдиной. И отдельное спасибо взрослому поколению чтецов за образец чтения на родном хантыйском языке, а также руководителям, наставникам и родителям за подготовку юных чтецов! Желаем дальнейших успехов в нашем общем деле сохранения и популяризации родных языков и культуры!
Людмила Гурьева