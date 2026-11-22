В Югре готовится законопроект о запрете продажи вейпов
Вопрос о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина обсудили на этой неделе в Думе Югры.
Совещание по соответствующему законопроекту, который также подразумевает ограничения в отношении мест розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, состоялось в Ханты-Мансийске в режиме видео-конференц-связи.
С законодательной инициативой выступили прокурор автономного округа и Комитет Думы Югры по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству. Депутат, председатель Комитета Андрей Ковальский подчеркнул, что этот вопрос носит выраженный социально значимый характер:
«Речь идет о здоровье жителей округа и, прежде всего, о защите подрастающего поколения от раннего вовлечения в потребление никотина. К сожалению, распространение электронных систем доставки никотина (ЭСДН) среди молодежи стало устойчивым трендом, игнорировать который недопустимо. Разнообразие вкусовых добавок и ароматизаторов делает подобную продукцию особенно привлекательной для детей и подростков, формирует стойкую зависимость и наносит существенный вред развивающемуся организму», - заявил парламентарий.
Он обратил внимание на то, что Югра не первой вводит такой запрет. Аналогичные ограничения на законодательном уровне уже приняты в 17 регионах России. В частности подобные инициативы одобрены местными органами власти в Смоленской, Саратовской, Пензенской и Нижегородской областях, Пермском и Красноярском крае, Татарстане, Якутии и Ямале, Приамурье и Северной Осетии.
«Здоровье наших детей и подростков всегда будет выше коммерческих интересов – это принципиальная позиция, здесь не может быть компромиссов. Забота о здоровье югорчан – приоритет нашей работы», – отметил Андрей Ковальский.
По итогам обсуждения выработана согласованная позиция по ключевым положениям законопроекта относительно запрета и механизма контроля розничной продажи ЭСДН. В Югре его предлагается ввести с 1 сентября следующего года.
Такой период перед вступлением нормы в силу дается для того, чтобы организации и предприниматели адаптировались к нововведениям и минимизировали экономические последствия для своего бизнеса, отметили инициаторы законопроекта.
После доработок документ будет представлен к принятию на очередном заседании Думы Югры.