Журналисты национальных газет встретились со студентами
В Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже проходит ознакомительный курс по сургутскому диалекту хантыйского языка. В его рамках журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» рассказали студентам о своей работе. Гостями встречи стали Людмила Гурьева, Пётр Молданов и Людмила Теткина.
Курс проводят эксперт и научный сотрудник Института профессионального образования коренных народов Югры СурГУ, автор учебников и учебных пособий по сургутскому диалекту хантыйского языка Аграфена Сопочина (Песикова) и кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и переводоведения Института гуманитарного образования и спорта СурГУ Анна Главан. Программа рассчитана всего на 36 часов, поэтому, по словам организаторов, она позволяет лишь ознакомить слушателей с основами хантыйского языка. Студенты собрались по интересу – в основном, это ребята, у которых есть корни народов ханты или манси.
Анна Главан рассказала, на занятиях студенты осваивают произношение специфических звуков, сравнивают работу органов речи носителей русского, хантыйского и мансийского языков. Используются интерактивные методы обучения, упражнения и задания. После встречи планируется закрепление лексики и фонетики через индивидуальные занятия и выполнение заданий. Данное обучение проходят частично в записи из-за удалённого формата участия некоторых слушателей.
«Кадровый голод» и надежда на молодых
Одна из главных причин, по которой молодёжь не стремится изучать родной язык, по их мнению, нет области его применения. Этот миф развеяли журналисты национальных газет: сфер применения хантыйского и мансийского языков гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Студенты, изучающие языки коренных народов Югры, могут заниматься не только научной работой, но и найти себя в этножурналистике и в других сферах. Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева отметила, что численность носителей значительно упала, а перевод уроков родного языка в статус факультативов «очень больно ударил по языкам». В редакциях национальных СМИ сегодня также ощущается кадровый голод: «У нас нет преемников. Вот единственный – Пётр Молданов. Пётр – вообще уникум. Он жил и рос в Ханты-Мансийске и не знал когда-то русского языка. Наоборот, русский язык освоил в городе и при этом сохранил родной хантыйский язык в семье». Она также сообщила, что для мансийской редакции настоящей находкой стала Галина Дунаева – лозвинская манси, окончившая Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге: «У лозвинских манси ситуация с языком очень хорошая – они в семьях говорят на нём, а это главное для сохранения родных языков».
Стимул для молодых журналистов
Говоря о работе, Людмила Гурьева подчеркнула: журналистика – это не только творческая работа, но и постоянное развитие. «Прежде чем написать материал на наших архаичных языках и чтобы тот или иной термин или какая-то ситуация были понятны читателю, нам нужно самим хорошенько понять термин и досконально изучить ситуацию, а лишь потом донести до читателя», - заметила редактор газеты «Ханты ясанг». Она отметила, журналистская работа очень интересная, это постоянные поездки не только по округу, но и по стране и миру, это знакомства с людьми, жизнью сородичей, родственных финно-угорских народов, а также коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, Людмила отметила, что сегодня сохранению языков титульных народов округа уделяется пристальное внимание. Пример тому – окружной «Закон о СМИ, издаваемых на языках коренных народов Югры». Согласно ему, журналисты, работающие в редакции, получают надбавку за знание языка. В прошлом году было принято решение увеличить её до 80%.
«Это тоже стимул молодому человеку прийти работать. Так что изучайте родные языки и приходите на работу в редакцию, мы вас очень ждём!» – резюмировала Людмила Гурьева.
От истоков до цифровых технологий
Людмила Теткина, представляющая мансийское издание «Луима сэрипос», рассказала об истории создания газеты. Первый номер вышел 11 февраля 1989 года. В те годы издание выпускали манси, прекрасно владеющие родным языком: Клавдия Васильевна Афанасьева, Наталья Васильевна Сайнахова, Альбина Романовна Станиславец, Николай Михайлович Садомин и др. Большую помощь оказывали учёные – доктор филологических наук Евдокия Ивановна Ромбандеева, кандидат филологических наук, профессор Анастасия Ильинична Сайнахова и др.
С 12 февраля 1991 года решением Совета народных депутатов была создана объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Сегодня газеты выходят два раза в месяц на 16 полосах, тираж «Луима сэрипос» составляет 1 710, «Ханты ясанг» – 2 166 экземпляров. Финансируется издание за счёт бюджета округа, а читатели получают газету бесплатно.
– Редакция развивается: в 2013 году был создан на сайт «Ханты Манси Мир», где публикуются статьи. С 2024 года на сайте можно не только прочитать статьи на хантыйском или мансийском с переводом на русский, но и послушать аудиоверсию материала. Помимо этого, мы активно развиваем свои сообщества в соцсетях и канал в мессенджере MAX, – рассказала Людмила Теткина.
В завершение встречи студентам рассказали о возможностях получения высшего образования в области языков и литературы коренных малочисленных народов Севера. Так, в Сургутском государственном педагогическом университете открыт бакалавриат, где готовят будущих учителей родных языков. Продолжить обучение можно в магистратуре в Нижневартовском государственном университете, где готовят специалистов более широкого профиля.
Кроме того, Сургутский педуниверситет проводит курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для учителей родных языков.
По окончании данного курса все слушатели, студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, получат сертификаты.
Людмила Теткина
Фотографии: Пётра Молданова и Людмилы Гурьевой