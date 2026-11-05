Югра отметила День народного единства
В столице автономного округа состоялись мероприятия, посвященные Дню народного единства. Вместе с Губернатором округа Русланом Кухаруком в них принял участие Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Старт мероприятиям был дан XI Международной просветительской акцией «Большой этнографический диктант». Он проводится для оценки уровня этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в Российской Федерации, а также привлечения внимания к вопросам межнационального мира и согласия.
Диктант содержит 30 общефедеральных вопросов, в том числе видео-вопросы: три – от участников Специальной военной операции, пять – из субъектов Российской Федерации. Один вопрос был из Югры от председателя Региональной общественной организации «Союз оленеводов Югры» Степана Кечимова.
Далее состоялась церемония награждения премией «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Премия присуждается с 2012 года за деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих в автономном округе.
В этом году премия была присуждена восьми лауреатам. Также сегодня в торжественной обстановке были вручены государственные награды Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Их получили общественные деятели, предприятия и компании округа.
Юные югорчане – участники «Движения первых», победители различных конкурсов, соревнований и олимпиад, получили свои первые паспорта – главный документ гражданина Российской Федерации. Завершились мероприятия в Национальном центре «Россия» красочным концертом, подготовленным коллективами автономного округа.
«Югра – то наш общий дом, в котором в мире и согласии живут представители 139 национальностей, – отметил в День народного единства Борис Хохряков. – Наш регион по праву гордится атмосферой добрососедства и взаимного уважения. Именно в единстве, в сохранении традиций и культурном многообразии заключается наша главная сила и энергия для движения вперед.
Сегодня, когда страна сталкивается с различными вызовами, особенно важна консолидация и объединение. Жители автономного округа доказывают свое единство не на словах, а на деле: тысячи югорчан участвуют в волонтерских движениях, собирают гуманитарную помощь, поддерживают наших ребят в зоне проведения специальной военной операции и их семьи. Искренняя забота и патриотизм – лучший пример истинного народного единства. Сегодняшние мероприятия, которые проходят по всей Югре и стране, служат подтверждением нашей сплоченности и любви к родине».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры