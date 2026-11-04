Губернатор Югры поздравил земляков с Днём народного единства
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук поздравил жителей региона с Днём народного единства. В обращении он назвал праздник напоминанием об искренней любви к Родине, уважении к подвигам и труду предков, о солидарности и стремлении быть достойными гражданами своей Отчизны.
«Для нас с вами этот праздник, отсылающий к многовековой истории нашей страны, является напоминанием об искренней любви к Родине, глубоком уважении к подвигам и труду предков, о солидарности и стремлении быть достойными гражданами своей Отчизны. Эти нравственные устои всегда были и продолжают оставаться той основой, на которой держится российская государственность», — говорится в поздравлении.
Глава региона отметил, что во все времена жители страны мирным и ратным трудом укрепляли Отечество: сообща осваивали новые земли и защищали рубежи, покоряли суровый Север и открывали богатства недр, развивали науку и берегли культуру. Сегодня, когда страна противостоит беспрецедентному внешнему давлению, взаимная поддержка вновь становится условием благополучия и безопасности Родины.
Руслан Кухарук напомнил, что 2026 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России. По его словам, в этот год отчётливо видна высокая ответственность народа за судьбу Отечества, и жители Югры подтверждают это ежедневной работой на благо округа.
«Вместе мы обустраиваем города и районы, заботимся о семьях, сохраняем традиции коренных народов Севера, поддерживаем бойцов на передовой», — подчеркнул губернатор.
В завершение он пожелал землякам, чтобы труд приносил достойные результаты, а рядом всегда были надёжные соратники — те, кто поддержит словом и делом, разделит ответственность и радость победы.
«С праздником! С Днём народного единства!» — заключил Руслан Кухарук.