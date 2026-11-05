Большой этнографический диктант прошёл в Ханты-Мансийске
4 ноября, в День народного единства, в Ханты-Мансийске на площадке Национального центра «Россия» состоялась просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году она прошла уже в одиннадцатый раз и была посвящена культурному многообразию народов России. Участие в диктанте принял губернатор Югры Руслан Кухарук. Вместе с югорчанами он ответил на 30 вопросов об истории, культуре и традициях народов нашей страны.
Среди участников акции были представители разных национальностей, в том числе коренные малочисленные народы Севера. Глава региона особо отметил это в своём приветствии:
«Мне очень приятно видеть в этом зале наших уважаемых представителей коренных малочисленных народов, представителей разных национальностей в национальных костюмах. Очень приятно видеть сегодня и старшее поколение. И все те, кто сегодня, являясь юным ещё жителем Югры, но уже сохраняет традиции, которые им передали родители, бабушки и дедушки. Это наше сплочение, это наше единство».
Главной мыслью выступления губернатора стало то, что сила страны — в единстве и сохранении исторической правды. Он подчеркнул важность передачи подрастающему поколению достоверной истории и традиций:
«Насколько мы сегодня обязаны передать нашим детям, внукам ту самую правду историческую, которая формировалась эти столетия в нашем государстве, в нашем отечестве, в нашем народе», – сказал Руслан Кухарук.
Глава региона также отметил, что диктант – это не просто проверка знаний, а возможность задуматься о важности межнационального мира:
«Какие бы ни были результаты, наверное, самое главное, что мы сегодня в выходной праздничный день пришли сюда. Вы сегодня вместе. И это значит, что наш регион вместе со всей страной. Обязательно всё получится при одном условии – если будем вместе, если будем едины», – заключил губернатор.
Особенностью этого года стали видеовопросы от участников специальной военной операции и представителей народов России. Один из вопросов подготовил председатель «Союза оленеводов Югры» Степан Кечимов.
Задания диктанта состояли из 30 общефедеральных вопросов, на которые отводилось 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100. Акция в этом году прошла только в офлайн-формате. Сертификаты с результатами участники получат на указанную электронную почту.
Напомним, впервые диктант прошёл 4 октября 2016 года. За всё время проведения акции её участниками стали около 21 миллиона человек. Главная цель – не баллы, а желание узнавать свои корни и культуру разных народов, ведь знание является основой взаимного уважения и согласия.
Людмила Теткина