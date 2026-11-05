Югорчане участвуют во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»
Общество «Знание» и Минпросвещения России подвели итоги заявочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». На участие во втором сезоне поступило 2 160 заявок из 89 регионов России, 31 из них подали жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект реализуется по поручению Президента России и направлен на поддержку профессиональных практик сотрудников школьных библиотек, развитие современных библиотечных пространств и популяризацию чтения.
Так, заявки на участие подали педагоги из разных муниципалитетов ХМАО – Югры. В их числе – средняя школа №42 им.Г.А.Гасымовой Нижневартовска, Средняя школа № 9 Сургута, Половинкинская средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа №8 Ханты-Мансийска, средняя общеобразовательная школа №7 Нефтеюганска и другие.
«Умение заинтересовать ребенка книгой, пробудить в нем любопытство и желание узнавать новое — важная часть воспитательной работы. И здесь многое зависит от школьного библиотекаря: его профессионализма, умения находить подход к детям и создавать среду, в которой чтение становится естественной частью школьной жизни. Важно поддерживать таких специалистов и давать возможность их опыту выходить за пределы одной школы. Уверена, что конкурс поможет привлечь внимание к значимой работе педагогов-библиотекарей и показать, как много зависит от их ежедневного труда», – отметила советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.
Всего на конкурс почти половина заявок поступила от педагогов из школ, где обучаются более 500 человек (49%). Ещё 27% заявок подали сотрудники школ с численностью до 200 учеников, а 24% – из школ, где учатся от 201 до 500 детей.
Среди участников, указавших профессиональный стаж, 37% работают школьными библиотекарями от трёх до десяти лет, 27% – менее трёх лет, а 36% – более десяти лет. Среди конкурсантов в возрасте 30–39 лет, указавших стаж работы, 41% работают в школьной библиотеке менее трёх лет.
В среднем участники указали три направления просветительской работы школьных библиотек за последний год. Чаще всего в анкетах отмечались продвижение чтения и литературы (67%), а также патриотическое и гражданское воспитание (59%). В 17% анкет упоминались мероприятия, посвящённые героям специальной военной операции. Среди других направлений — изучение истории России и памятных дат, краеведение, творческое развитие детей, профориентация, экологическое просвещение и цифровая грамотность.
С 1 сентября по 28 октября в рамках одного из этапов конкурса участники провели 2 731 просветительское мероприятие с использованием каталога мастер-лекций Общества «Знание». В них приняли участие более 38,5 тыс. школьников. Среди наиболее востребованных материалов — викторина по произведению Николая Некрасова «Школьник» для учащихся 5–9-х классов, лекция по произведению Михаила Ломоносова «Случились вместе два Астронома в пиру» и занятие по рассказу Льва Кассиля «Линия связи».
Следующий конкурсный этап — онлайн-защита авторских практик по развитию школьных библиотек, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность. Эксперты оценят оригинальность и результативность предложенных подходов, их воспитательную и социальную значимость, а также возможность применения опыта в других школах.
В декабре до 150 финалистов встретятся в Москве. Им предстоит решить практические кейсы, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Имена до 15 победителей объявят в рамках II Международного форума школьных библиотекарей.
В 2025 году конкурс объединил более 2,8 тыс. педагогов-библиотекарей из 89 регионов России. В финал вышли 300 специалистов, а по итогам конкурсных испытаний было определено 15 победителей и 28 призёров из 27 регионов. Лучшие авторские практики участников первого сезона опубликованы на официальном сайте конкурса и доступны педагогам-библиотекарям из разных регионов для использования в профессиональной деятельности.