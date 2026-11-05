Два жителя представят Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на финальном мероприятии Всероссийского проекта «Флагманы образования»
Финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 19 по 21 ноября в Москве. В числе приглашенных – сильнейшие участники индивидуальных треков «Учить и учиться» и «СпортТрек». Ханты-Мансийский автономный округ – Югру представят два участника. Их ждет насыщенная образовательная программа, знакомство с ведущими представителями профессионального сообщества и новые возможности для обмена опытом.
На трек «Учить и учиться» поступило более 29 тысяч заявок от старшеклассников, студентов и педагогов. На «СпортТрек» заявки подали более 6 тысяч человек – тренеры, учителя физической культуры, спортсмены и студенты, работающие в сфере физического воспитания детей и молодежи.
На протяжении сезона участники прошли несколько этапов конкурсного отбора. Каждый этап давал возможность проявить себя, показать профессиональный потенциал и готовность применять полученные знания на практике. В итоге путевку на финальное мероприятие получили участники, которые смогли наиболее полно раскрыть свои способности и добиться высоких результатов.
«За каждым приглашением в Москву стоит большая работа, которую участники проделали на протяжении сезона. Они осваивали новые знания, выполняли практические задания, проверяли свои компетенции и делились профессиональным опытом. Для нас важно, чтобы финал стал возможностью не только подвести итоги этой работы, но и сделать следующий шаг в профессиональном развитии. В Москве участники познакомятся с опытом коллег, встретятся с признанными представителями своих отраслей и обсудят идеи, которые в дальнейшем смогут найти применение в школах и спортивных организациях. Проект объединяет людей, которые каждый день влияют на развитие образования и физического воспитания детей и молодежи, и нам важно поддерживать это профессиональное сообщество», – поделился руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Михайлов.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на финальном мероприятии проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят два человека:
- Александр Сердюк – учитель физической культуры школы №12, участник направления «СпортТрек»;
- Алексей Ляпустин – учитель физической культуры школы №4 поселка городского типа Пойковский, участник направления «СпортТрек».
История Александра Сердюка в профессии началась еще когда он был учеником пятого класса. Он учился в сельской школе, где уроки физкультуры в начальных классах вели классные руководители, и лишь перейдя в среднюю школу, понял, насколько урок может быть многогранным, интересным и увлекательным. Первый учитель физкультуры Петр Николаевич привил ему любовь к предмету: он жил в соседнем городке в семи километрах от села и каждое утро, несмотря на погоду, прибегал на работу, был на месте уже в семь утра, а в пять минут восьмого в спортзале был Александр – он ждал этого момента, чтобы первым взять баскетбольный мяч и наслаждаться почти целым часом свободной игры. Учитель соревновался с ребятами в подтягиваниях и всегда подтягивался на один раз больше, чем лучший из них, и уже тогда Александр принял решение стать учителем. По окончании вуза он получил квалификацию магистра по физическому воспитанию и спорту.
Первый опыт работы по специальности был в 2010 году, на третьем курсе университета: его приняли на весь летний период воспитателем и инструктором по физической культуре в Международный детский центр «Артек». По окончании университета Александр вернулся в стены родной школы по целевому направлению и проработал год: школа уже была не той, количество учеников значительно уменьшилось, в классах учились от пяти до десяти детей, тогда как в его классе было 25, и для упражнений, где требуется массовость, активность и азарт, это создавало сложности, однако дебютный год прошел успешно и дал бесценный опыт. Затем он поступил на очное отделение аспирантуры и продолжил обучение и повышение квалификации, но по жизненным обстоятельствам пришлось прекратить обучение и переехать в город Урай, где он живет с 2015 года и работает в школе №12. Мощная профессиональная команда школы вдохновила и мотивировала его, руководство поверило и поддержало, а коллеги по специальности стали не просто наставниками и единомышленниками, а друзьями.
Алексей Ляпустин 18 лет работает в области физической культуры и спорта. Любовь к физической культуре ему привили в семье: родители вели активный образ жизни и принимали участие в различных соревнованиях – от шахмат до лыжных гонок. Со спортом он познакомился в четвертом классе, когда учитель физкультуры разглядел его способности в легкой атлетике и отвел в секцию по прыжкам в высоту, и тогда он еще не понимал, что этот момент определит его профессиональное будущее. Более десяти лет Алексей занимался под руководством своего тренера Алексея Шалопина, принимал участие в муниципальных, республиканских и российских соревнованиях, становился призером и победителем, и именно в стенах спортивной школы познакомился со своей будущей женой Аленой и принял решение связать жизнь с физической культурой и спортом. Он поступил в институт на факультет физической культуры, закончил его с отличием, получив специальность учителя физической культуры, а на третьем курсе начал работать в школе.
На выбор профессии повлиял личный пример тренера: его энтузиазм, трудолюбие и безмерная любовь к детям заражали всех вокруг. В школу Алексей пришел, будучи студентом: его позвала завуч одной из городских школ. Поначалу ему было сложно, но коллеги помогали советами, и он был готов учиться: поддержка коллектива, эмоции детей и желание работать и развиваться помогли молодому педагогу остаться в профессии. Важным в профессии для Алексея является возможность менять детей в лучшую сторону: формировать характер, учить не бояться ошибок и помогать найти себя, а видеть, как загораются глаза учеников, когда у них получается то, что казалось невозможным, – лучшая награда. Как педагог он ставит перед собой цели быть наставником и примером для подражания, не просто давать упражнения, а учить детей применять полученные знания в жизни, и стать признанным экспертом в области физической культуры и спорта, повышая квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах и делясь опытом. Как тренер он хочет подготовить спортсмена или команду к достижению высоких спортивных результатов, вырастить самостоятельного спортсмена, готового продолжить тренерскую и педагогическую деятельность, и открыть свой физкультурно-спортивный клуб.
В первый день финального мероприятия состоится торжественная церемония награждения победителей индивидуальных треков конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение двух дней для конкурсантов подготовлена насыщенная культурная и просветительская программа.
Участники трека «Учить и учиться» отправятся в «Хорошколу» – одну из современных школ Москвы, также их ждут встречи с признанными мастерами в сфере педагогики, удостоенными званий Учитель года, Народный учитель России. В том числе, в Главном корпусе Московского педагогического государственного университета пройдет встреча с Народным учителем России Надеждой Скляровой. Собравшиеся смогут обсудить профессиональный опыт и актуальные вопросы педагогической деятельности. В программе – тренинг по теме публичных выступлений с телеведущим и тренером Константином Буше и серия кратких интервью, где конкурсанты представят свои идеи в экспресс-формате и обсудят их с экспертами.
Участники «СпортТрека» познакомятся со спортивной инфраструктурой столицы и посетят объекты, связанные с подготовкой спортсменов и развитием спорта, встретятся с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, посетят тренинг по публичным выступлениям.
Для всех конкурсантов запланированы экскурсия в Российскую государственную библиотеку и посещение спектакля в Театре Эстрады.
Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).