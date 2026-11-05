«Вдохновлённые Югрой»
Так называется историко-документальная выставка, которая открылась в Государственном архиве Югры.
Экспозиция посвящена истории развития автономного округа, а также коренным малочисленным народам Севера ханты, манси, лесным ненцам, внёсшим огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры и родных языков.
Выставка разделена на тематические блоки.
Первый из блоков посвящён государственным деятелям. Ведущая выставки рассказала:
– В 1920–1930-ые годы одним из направлений работы советской власти стало привлечение местного населения к управлению, к развитию национальных языков, культур, к созданию образовательных учреждений с обучением на родных языках. Примером стал Остяко-Вогульское национальное педагогическое училище.
Главной целью было сгладить противоречия между центральной властью и местным населением, а также укрепить авторитет советской власти, именно с этой целью были организованы партийные курсы, куда набирались и коренные жители.
В одном из документов отмечается: «Выдвижение туземцев на работу необходимо проводить путём вербовки из колхозного, бедняцкого и середняцкого активов, с предоставлением им времени на техническую учёбу в школах туземного актива и выдвиженцев».
На стенде представлена фотография 1953 года Леонида Мироновича Райшева – иртышского ханты, он вёл активную деятельность в комсомольских структурах Остяко-Вогульского национального округа, возглавлял отдел образования Самаровского районного исполнительного комитета, руководил Толькинской культбазой, был директором школы по подготовке национальных кадров в селе Берёзово, а после был директором одногодичной школы по подготовке кадров для рыболовных и оленеводческих колхозов.
Рассказывая о Константине Евлампьевиче Пакине, ведущая отметила, что он – манси, выдвиженец, в юности был батраком, но потом вышел в люди – стал инструктором организационного отдела окружного исполнительного комитета, долго заведовал окружным финансовым отделом, перед выходом на пенсию был заместителем председателя окружного исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного совета депутатов и трудящихся.
В этот период в общественную жизнь вовлекались и женщины. Сегодня на стенде представлена фотография и биографическая справка о Хионии Петровне Пухленкиной. Многие её помнят, она отличалась целеустремлённостью, мудростью и справедливостью. Благодаря этим качествам она была выдвинута кандидатом в депутаты в Верховный Совет РСФСР.
Ещё одной яркой фигурой на политическом небосклоне была Антонина Георгиевна Григорьева. После окончания педучилища в 1943 году была направлена на партийную работу, избиралась делегатом 22 съезда КПСС, была депутатом Верховного Совета СССР, а в марте 1969 года была избрана на пост председателя окрисполкома Ханты-Мансийского автономного округа. Уже на пенсии переехала в Тюмень и возглавляла Союз землячества хантымансийцев. В 2001 году именем Антонины Григорьевой был назван самолёт ТУ-154. Была награждена многими правительственными наградами, некоторые размещены в витрине. Они хранятся в Государственном архиве Югры.
На следующих стендах размещены фотографии и автобиографические справки: учёного, метеоролога, полярника Геннадия Бардина, семей хантыйских писателей Владимира и Марии Волдиной, Микуля Шульгина и учёного-педагога Евдокии Нёмысовой, мансийской сказительницы Анна Коньковой, писателя Ювана Шесталова, поэта Андрея Тарханова.
Следующий стенд посвящён трудовым династиям оленеводов – саранпаульской династии Хозяиновых-Кусытшевых-Филипповых, казымских оленеводов Тарлиных, родоначальником которого был Василий Захаров и его сын Кузьма Семёнович Тарлин, сегодня эту династию представляют братья Вячеслав и Юрий Тарлины, а также сын Юрия – Артём Тарлин.
Последний из стендов представляет героев СВО из числа коренных народов. Сегодня здесь представлено всего несколько героев СВО Владимир Иосифович Молданов, Тимофей Аркадьевич Прасин, Николай Дмитриевич Айпин, Александр Сергеевич Решетников, Анатолий Николаевич Брусницин, Михаил Александрович Толстогузов, Василий Павлович Сотников, Георгий Александрович Ульянов. Главная выставка «Героями не рождаются – героями становятся» располагается на третьем этаже архива.
Сегодня гостях на выставке был участник СВО Никита Каллистратович Партанов, которого попросили поделиться воспоминаниями о военных буднях и написать военный очерк.
Людмила Гурьева