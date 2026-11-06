270 участников СВО из Югры прошли лечение в центрах реабилитации Социального фонда России с начала года
Демобилизованные военнослужащие с января 2026 года могут оформлять проездные билеты до центров фонда, а также брать с собой сопровождающего, которому оплачивается дорога, проживание и питание.
Льгота по сопровождению предоставлена участникам СВО с первой группой инвалидности или нуждающимся в сопровождении по медицинским показаниям. Для того чтобы отправиться на оздоровление, необходимо подать заявку. Направление в центры реабилитации оформляют все клиентские службы Отделения Социального фонда по ХМАО-Югре и МФЦ независимо от места жительства ветерана. Заявление также принимается онлайн на сайте госуслуг.
Вместе с заявлением представляются документы медучреждения, которые подтверждают наличие показаний и отсутствие противопоказаний к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению. Если у участника СВО нет таких документов, содействие в их получении оказывают территориальные отделения Соцфонда.
«Фонд обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего процесса: с момента подачи заявления, пока они находятся на лечении и до возвращения домой. Посетить центры можно раз в год. Герои России и инвалиды I группы получают направление в центры Социального фонда во внеочередном порядке», – рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Решение о направлении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления. В течение дня после этого фонд сообщает ветерану о результатах рассмотрения.
Каждый центр реабилитации оснащён современным лечебно-диагностическим оборудованием, которое поможет восстановить здоровье. В зависимости от профиля заболевания специалисты определят методику лечения и проведут необходимые процедуры.
Посмотреть список Центров реабилитации Соцфонда, а также ознакомиться с услугами, которые они предоставляют можно на сайте фонда в разделе «Реабилитационные центры»
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.
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ОСФР по ХМАО-Югре