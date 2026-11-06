В Саранпауле возрождают мансийскую бересту
4 ноября в День народного единства в зале Дома культуры села Саранпауля Березовского района открылась выставка берестяных изделий. Береста – это материал, который веками был для северных манси посудой, люльками и другими предметами. Но сегодня, в эпоху пластика и алюминия, древнее ремесло изготовления утвари и предметов быта из бересты оказалось на грани исчезновения.
Отрадно то, что в последние годы мастерицы села Саранпауля взялись за восстановление этих уникальных предметов. Сотрудник окружного Центра ремёсел округа Евгения Вьюткина на средства гранта губернатора Югры проводит семинары и мастер-классы по изготовлению берестяных предметов. Для наглядности рукодельницы используют изделия народного мастера России Аксиньи Степановны Меровой. При жизни она оставалась единственной мастерицей, изготавливавшей мансийские детские люльки-апа из бересты. На все изделия из бересты Аксинья Степановна наносила мансийские орнаменты, соответствовавшие для того или иного предмета.
«Хотя отдельными приёмами выскабливания сегодня владеют многие, ключевая проблема в другом, – говорит сотрудница Центра ремёсел Евгения Вюткина. – Единичные мастерицы способны нанести орнамент в подлинной традиции так, чтобы он отвечал всем канонам и становился высокохудожественным произведением искусства, – это штучный товар. У нас нет системного обучения, нет наставников, а из-за разобщенности по отдаленным поселениям женщины лишены возможности делиться опытом».
Открытие выставки стало первым итогом большого культурного проекта. Центральное место в экспозиции заняли работы Народного мастера России Аксиньи Степановны Меровой. Гости праздника смогли увидеть не только сами изделия, но и уникальные фотографии из музейных архивов России и личных коллекций родных мастерицы.
Экскурсию провела сотрудница Центра ремёсел Евгения Вюткина. Она рассказывала о том, когда и как заготавливают бересту, как рождается сложный геометрический узор на изделии.
В рамках выставки прошёл мастер-класс, рукодельница из села Саранпауль Валентина Романовна Хозумова наглядно показала технику нанесения орнамента - то самое знаменитое мансийское выскабливание. Каждый желающий мог не только понаблюдать за отточенными движениями рук Валентины Романовны, но и самостоятельно попробовать взять в руки специальный инструмент.
- Мы хотели, чтобы на выставке люди внимательно посмотрели и прикоснулись к изделиям из бересты, и чтобы молодежь увидела: быть носителем традиции - это не скучно, это престижно и невероятно красиво. Нам нужно предотвратить разрыв культурной памяти, - сказала Евгения Вьюткина.
Проект по восстановлению и передаче технологии изготовления традиционных изделий из бересты уже запущен. Совсем скоро, этой зимой, передвижная выставка и обучающие семинары отправятся по самым труднодоступным уголкам Березовского района – в деревне Ломбовож, в поселках Сосьве, Кимкьясуе, Игриме и в других поселениях.
Организаторы планируют объединить действующих мастериц и научных деятелей в единую систему наставничества. Масштабная стационарная выставка продолжит работу в мастерской села Саранпауля.
Затем финальной точкой этого проекта станет сентябрь 2027 года. В столице округа, городе Ханты-Мансийске, пройдет итоговая выставка работ всех участников семинаров. Это будет не просто отчетное мероприятие, а парад возрожденного искусства, доказательство того, что береста в руках народа манси снова стала универсальным, экологичным и долговечным материалом, способным конкурировать с любыми современными материалами.
Статья подготовлена Галиной Кондиной, по материалам окружного Центра народных художественных промыслов и ремесел