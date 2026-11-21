Делегация Югры во главе с губернатором участвует в форуме муниципальных практик
В Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске 21 ноября открылся II форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой Родины». Мероприятие собрало 800 участников из 89 регионов России. Делегацию Югры возглавил губернатор Руслан Кухарук.
Форум проводится в «Сенеже» — образовательной площадке, где проходят обучение управленцы со всей страны. В первый день работы состоялся открытый диалог с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Югры.
Организатор мероприятия — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ.