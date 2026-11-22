В Югре зарезервировано более 2500 рабочих мест для ветеранов СВО и членов их семей
Опыт Югры в поддержке участников специальной военной операции может послужить примером для тиражирования во многих регионах, отметила депутат окружной думы Ирина Урванцева. Она подчеркнула, что в округе действует комплексная система поддержки бойцов и членов их семей.
Парламентарий приняла участие в межрегиональном рабочем совещании по обмену опытом в части трудоустройства и профессиональной реабилитации ветеранов специальной военной операции в режиме ВКС.
Дискуссия организована постоянной комиссией по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга совместно с профильной комиссией по делам ветеранов и вопросам специальной военной операции и Законодательным Собранием Владимирской области в целях развития межпарламентского сотрудничества. В совещании приняли участие представители законодательной и исполнительной ветвей власти субъектов Российской Федерации.
«Югре есть, чем поделиться с другими регионами России. Система работы выстроена и действует эффективно, данное направление работы является ключевым в системе мер поддержки и осуществляется с учетом жизненных ситуаций и потребностей людей. Помощь является персональной и включает мероприятия от анализа пожеланий гражданина до его обучения и трудоустройства».
Депутат напомнила, что в Югре действует Стандарт комплексного сопровождения участников спецоперации, ветеранов боевых действий из их числа и членов их семей:
«Особое внимание при трудоустройстве уделяется людям, получившим инвалидность на СВО. Это создание рабочих мест и их модернизация для инвалидов. В 2026 году оказано 600 мер государственной поддержки в сфере занятости участникам СВО, членам их семей. Процент трудоустройства этой категории граждан – 89%».
Участникам СВО и членам их семей выплачивается единовременная помощь в размере 350 тысяч рублей. За этот год предпринимательскую деятельность оформили, получив единовременную финансовую помощь, 23 участника СВО, а также 23 члена семей бойцов.
Также выстроена работа с государственными и муниципальными предприятиями. 492 работодателя зарезервировали 2569 рабочих мест: 1420 – для трудоустройства участников СВО, 1149 – для членов их семей. На них уже трудятся 1218 человек, в том числе 415 участников СВО и 803 членов их семей.