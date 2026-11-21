Госавтоинспекторы предупредили об активности лосей на трассе «Югра»
В Советском районе Югры фиксируют выход лосей на проезжую часть. Накануне сотрудники ДПС во время патрулирования заметили лося на 350 километре автодороги «Югра» в 18 километрах от города Советского — там, где трасса примыкает к лесным массивам Верхне-Кондинского заказника.
Госавтоинспекция напоминает: первые 30 километров автодороги «Югра» от Советского в сторону Ханты-Мансийска проходят по территории заказника, где плотность лося повышена. Именно здесь на участках установлены знаки «Дикие животные» с ограничением скорости до 60 км/ч — и именно здесь чаще всего случаются столкновения.
Хоть сезонный пик активности зверей, приходится на период с мая по сентябрь, период гона — времени, когда самцы в поисках самок преодолевают десятки километров и теряют осторожность — в этом году из-за погодных аномалий сдвинулся до поздней осени. Добавляет риска и зарастание обочин кустарником: лось может появиться перед машиной в считанных метрах, не оставляя водителю шансов на манёвр.
Только за последние годы на автодороге «Югра» зафиксирован целый аварий с участием животных: на 313 километре в лося врезалась «Лада Приора», на 332-м — «ВАЗ», на 295 километре Kia на скорости сбил лося и съехал в кювет — пострадали водитель и пассажир, на 334 в тумане столкнулся с животным грузовик, на 316 Nissan Terrano не справился с ситуацией из-за высокой скорости, а на 318 с лосем столкнулся Nissan Teana. На 408 километре сбила лося Toyota. Во всех случаях животные погибли.
Не меньше случаев и на дороге Советский — Нягань. Осенью 2025 года на 20 километре трассы «Лада Веста» столкнулась с лосем, который, по словам очевидцев, «выскочил как призрак из темноты». А в мае 2026 года на 55 километре той же трассы под колёса попала лосиха, у которой остались двое лосят.
Цена таких встреч для водителя ощутима: ущерб за погибшее дикое животное составляет 80 тысяч рублей. Если у автовладельца есть полис ОСАГО, сумму платит страховая компания, если полиса нет — сам виновник ДТП. Причём страховая, выплатившая ущерб, вправе взыскать эти деньги с водителя, признанного виновным в аварии.
Сотрудники ОГИБДД по Советскому району призывают водителей соблюдать простые, но жизненно важные правила.
При появлении животного на дороге не пытаться проскочить перед ним, объехать или обогнать — лучше остановиться на обочине и дождаться, пока зверь уйдёт.
Необходимо выбирать безопасный скоростной режим: в тёмное время суток в зоне знака «Дикие животные» двигаться со скоростью до 70 км/ч, на участках с ограничением — до 60 км/ч, не менять направление движения резко — это может привести к потере управления, быть особенно внимательными на рассвете и с заката до полуночи — в это время лоси наиболее активны.
Госавтоинспекция Советского района обращается ко всем участникам дорожного движения: тайга начинается сразу за обочиной, а её хозяева не знают правил дорожного движения.