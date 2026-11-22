Губернатора Югры переизбрали сопредседателем ВАРМСУ на съезде в «Сенеже»
Глава Югры вошел в обновленный состав сопредседателей Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Такое решение приняли на IX Съезде ВАРМСУ, который состоялся в Мастерской управления «Сенеж» на площадке II Форума-выставки муниципальных практик «Большие решения малой родины». Мероприятие организовали по поручению Президента РФ, оно собрало 800 человек из 89 регионов.
Помимо главы Югры, сопредседателями стали Ирина Гусева, возглавляющая Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Андрей Шевченко, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Петр Вагин, глава Тобольска, и Анатолий Попов, руководитель Добровского округа Липецкой области.
Ключевым событием форума стал открытый диалог с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Разговор шел об экономическом потенциале муниципалитетов, новых инвестиционных циклах, механизмах поддержки и роли локальных брендов. Отдельно обсудили снижение административной нагрузки и повышение эффективности за счет цифровизации и искусственного интеллекта. Губернатор вместе с заместителем начальника Управления Президента РФ по внутренней политике и коллегами-сопредседателями представил доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России.
«Для Югры принципиально, чтобы голос муниципалитетов был слышен при принятии решений на федеральном уровне, а выставка муниципальных практик наглядно подчеркивает, какие решения уже сегодня работают на местах. Будем и дальше выстраивать взаимодействие органов власти так, чтобы решения принимались быстрее, а их эффект был максимально ощутимым для наших граждан», — заявил он.
На съезде глава региона также поблагодарил коллег за доверие и поддержку своей кандидатуры и подтвердил, что продолжит работу в команде ассоциации.