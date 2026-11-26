Путь в журналистику
Рано или поздно перед каждым человеком встаёт вопрос: какую профессию выбрать, чему посвятить свою жизнь. Однажды этот выбор предстояло сделать и мне. Но, как известно, человеку свойственно искать себя. Сегодня я хочу рассказать о себе и о своём пути к профессии.
Меня зовут Наталья Скосырева, мне 23 года, родилась я в окружной столице – городе Ханты-Мансийске. В настоящее время обучаюсь в Югорском государственном университете на кафедре «Журналистика». Для прохождения практики выбрала мансийскую газету с красивым поэтическим названием «Луима сэрипос», что в переводе на русский язык означает «Северная заря». Мой выбор не случайный – по материнской линии у меня есть мансийские корни. Мне очень хочется пообщаться с журналистами манси, чтобы услышать красивый певучий язык моих предков, больше узнать о богатейшей культуре этого древнего северного народа.
Журналистика – это уже второй выбор в моей жизни, до этого я пробовала себя в медицине – училась на медсестру. Вскоре поняла – это не моё: не очень нравится делать больно, например, ставить уколы и проводить какие-то болезненные процедуры. Но именно работа с людьми, умение слушать и слышать, внимание – всё это отчасти оказалось близко журналистике, только вместо процедур – простое человеческое слово, которое, как говорится, может помочь и спасти.
Сейчас я поставила перед собой цель – больше узнать о своём родном городе, крае, коренных народах, изучать историю, культуру – ведь журналист должен быть эрудированным, чтобы писать интересные статьи, заметки, репортажи. Ведь от моих знаний и умений зависит, будут ли интересны мои статьи читателям».
Наталья Скосырева