На окружной детский конкурс «История родовых поселений» продолжают поступать творческие работы

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На окружной детский конкурс «История родовых поселений» продолжают поступать творческие работы

Творческие работы на окружной  детский конкурс «История родовых поселений» – «Йис кәртӑт вәӆупсы» (хант.) – «Йис пāвлыт ōлупса» (манс.) – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» (ненец.) на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках о малых поселениях Югры поступили из Берёзовского, Белоярского районов и города Ханты-Мансийска.

Приём заявок на творческий конкурс осуществляется до 1 октября 2021 года. Его участниками могут стать дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие в Югре. Работы принимаются по двум возрастным категориям: 7-12 лет и 13-18 лет.

Конкурс предусматривает: рассказы на хантыйском, мансийском, ненецком языках (с переводом на русский язык) об истории малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Творческие работы необходимо присылать в БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб.501 (приёмная), либо в электронном формате на e-mail: khanty.mansi.mir@gmail.com.

Стоит отметить, конкурс организован с целью привлечения внимания общественности к проблеме малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и необходимости сохранения культурного наследия, популяризации сельского туризма и интереса к родному краю, а также с целью сохранения родных языков. 

Организаторы конкурса – департамент общественных и внешних связей Югры, объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», окружная телерадиокомпания «Югра».

По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса по телефонам:

8 (3467) 33-36-07 Людмила Гурьева, Ирина Самсонова;

8 (3467) 33-23-09 Валентина Узель, Людмила Теткина, Светлана Ромбандеева.

Итоги конкурса будут подведены до 15 октября 2021 года. Награждение будет приурочено к Декаде родственных финно-угорских народов.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского конкурса

Заявка на конкурс

На фото стойбище Охат-Юган Белоярского района.

 

Чт, 15/07/2021 - 13:59

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