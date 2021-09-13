Дорогие друзья, педагоги, учащиеся!

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Напоминаем, что 15 октября завершается приём заявок и работ на окружной детский конкурс на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык «История родовых поселений».
Главная цель конкурса – привлечь ваше внимание к истории родовых поселений Югры, а также поспособствовать тому, чтобы вы пробовали писать произведения на своих родных языках.
Дорогие ребята, активнее подключайтесь к участию в конкурсе. Рассказы о поселениях подкрепляйте архивными или современными фотографиями, рисунками поселений (необходимо указать год, название населенного пункта).
Для того, чтобы у вас сложилось общее представление о поселении вам необходимо встретиться и пообщаться со старожилами поселений, краеведами, поработать в архивах, музеях, краеведческих отделах библиотек, сходить на экскурсию по историческим местам поселения.
В рассказе должны содержаться следующие сведения: название поселения и его географическое положение; интересные факты об истории поселения, исторических местах, его основателях и жителях.
Конкурсные работы рассматриваются по двум возрастным категориям/номинациям:
- от 6 до12 лет (включительно);
- от 13 до 18 лет (включительно).
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (в приложении) и вместе с конкурсными работами направить на адрес электронной почты: gazeta@khanty-yasang.ru.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского конкурса
Оргкомитет конкурса