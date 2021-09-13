Дорогие друзья, педагоги, учащиеся!

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Дорогие друзья, педагоги, учащиеся!

Напоминаем, что 15 октября завершается приём заявок и работ на окружной детский конкурс на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык «История родовых поселений».

Главная цель конкурса – привлечь ваше внимание к истории родовых поселений Югры, а также поспособствовать тому, чтобы вы пробовали писать произведения на своих родных языках.

Дорогие ребята, активнее подключайтесь к участию в конкурсе. Рассказы о поселениях подкрепляйте архивными или современными фотографиями, рисунками поселений (необходимо указать год, название населенного пункта).

Для того, чтобы у вас сложилось общее представление о поселении вам необходимо встретиться и пообщаться со старожилами поселений, краеведами, поработать в архивах, музеях, краеведческих отделах библиотек, сходить на экскурсию по историческим местам поселения.

В рассказе должны содержаться следующие сведения: название поселения и его географическое положение; интересные факты об истории поселения, исторических местах, его основателях и жителях.

Конкурсные работы рассматриваются по двум возрастным категориям/номинациям:

- от 6 до12 лет (включительно);

- от 13 до 18 лет (включительно).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (в приложении) и вместе с конкурсными работами направить на адрес электронной почты: gazeta@khanty-yasang.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского конкурса

Заявка на конкурс

Оргкомитет конкурса

Пнд, 13/09/2021 - 17:11

Адрес редакции

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Тел./факс (3467)33-17-52
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