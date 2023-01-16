Явтысовы, отзовитесь!
Недавно жительница г. Ханты-Мансийска Елена Павловна Соломина принесла в редакцию письмо с фотографиями и попросила опубликовать их в газете «Ханты ясанг», а также на сайте и в соцсетях.
На одной из двух фотографий изображён Алексей Семёнович Явтысов (может быть, Явтысый), подпись: «На добрую долгую память. Погиб в 1938 г. в Остяко-Вогульске. Внизу подпись: фото Блиновой Т.Н.». На втором фото его жена Полина.
Письмо следующего содержания: «Дедушка – Семён Фёдорович Явтысов. Его сын – Алексей Семёнович Явтысов (может, Явтысый). Жена Алексея – Полина. Жили они где-то в Якутии. Алексей погиб в 1938 году в Остяко-Вогульске, а Полина писала нашей тётушке в Краснощелье, но адреса не сохранилось. Знаю только, что у Алексея и Полины был сын, который работал где-то председателем колхоза. Это по рассказам тётушки.
Мой адрес: 184284, ул. Бардина, д.17, кв. 1, г. Оленегорск, Мурманская обл., Блинова Татьяна Николаевна».
Просим отозваться всех, кто знает этих людей!
По материалам письма информацию подготовила Людмила Гурьева