Школьники Ханты-Мансийска побывали в роли цифровых метеорологов на Уроке цифры
Шестиклассники Ханты-Мансийска приняли участие в очередном Всероссийском «Уроке цифры», посвященном технологиям, которые предсказывают погоду.
Инициатива проведения подобных уроков принадлежит Минпросвещению и Минцифре России в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Югра традиционно поддерживает данную акцию с 2018 года. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.
В рамках третьего урока сезона 2022/23 в рамках «Урока цифры» Департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры организована познавательная экскурсия для школьников в Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Специалисты отдела метеорологии провели для ребят тематический урок, где рассказали о том, как происходят процессы измерения, анализа и прогнозирования атмосферных явлений, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект.
Сегодня прогнозирование погоды – это «слаженная и непростая работа инженеров, аналитиков, программистов, метеорологов. За простыми числами, изображениями в прогнозе на телефоне стоит целая отрасль, большая сложная работа, которую выполняют люди разных специальностей», – сказала начальник ЦГМС Ольга Волковская, открывая урок.
«В Югре сейчас работает 23 автоматических метеорологических комплекса с участием людей и 8 полностью автоматических станций. Данные с них передаются нам каждые три часа. Здесь на синоптической карте они собираются, анализируются и передаются далее нашим коллегам в Омск, Новосибирск, Москву. Округ полностью перешёл на автоматические комплексы с 2012 года и сейчас, благодаря им собираются данные по 35 параметрам: температура воздуха, а также почвы на разных глубинах от 60 см до 3м 20см, направление и скорость ветра, солнечная активность, атмосферное давление, радиоактивность и другие» – пояснила Ольга Волковская.
Кроме того, на метеоплощадке ребят встретила метеоролог и рассказала об особенностях работы на метеостанции, показала приборы для измерения погоды на площадке – психометрическую будку с термометрами и гигрометрами, приборы для измерения скорости и направления ветра, осадкомер, почвенные термометры, флюгеры и др. Ребята узнали, что ртутный барометр измеряет давление воздуха, что барограф – это машина, вычерчивающая кривую изменения давления воздуха, термометр – показывает температуру окружающей среды, волосной гидрометр – фиксатор влажности, анемометр – фиксатор скорости ветра, осадкометр – измеряет осадки, что существует атлас облаков. Всё, что указывается в приборах, переносится в компьютер, а затем информация передаётся в центр наблюдения за погодой, где уже все данные обрабатываются, и составляется прогноз погоды для разных регионов.
Экскурсанты познакомились с сайтом гидрометеорологического центра, где в режиме реального времени отображаются точные показатели температуры, влажности воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра. Сейчас на службе метеорологов широко используются новые технологии, в том числе, искусственный интеллект. Он позволяет более оперативно и полно анализировать весь объем поступающих данных, учитывая опасность различных природных явлений.
В конце занятия школьники отметили, что работа метеорологов очень важна, требует многих знаний и точности, а прогноз погоды необходим людям не только в обыденной жизни, но и важен для целых отраслей, таких как авиация, жилищно-коммунальный комплекс и др.
Напомним, что в период с 16 января по 5 февраля Уроки цифры пройдут в школах всех муниципалитетов Югры. Используя интерактивный тренажёр, размещенный на сайте проекта, дети совместно с педагогами будут выполнять практические задания и попробуют себя в роли различных специалистов, проходя через все этапы создания прогноза погоды. Таким образом, маленькие югорчане не только узнают, как создаётся прогноз, что такое ИИ и чем он помогает, но и получат ценные знания, которые помогут определиться с возможной профессией в будущем. По итогам каждый ученик получает именной сертификат.
По словам заместителя директора Депинформтехнологий Югры Галины Михайловой, этот Урок знакомит школьников лишь с одним направлением, где могут использоваться информационные технологии. «В целом проект «Урок цифры» помогает детям уже в школе в доступной форме знакомиться с новейшими цифровыми технологиями, которые входят практически во все отрасли и сферы нашей жизни. Именно сегодняшним школьникам в будущем предстоит осваивать и развивать подобные технологии».
Источник: Депинформтехнологий Югры