Тепло материнских рук из Белоярского
Губернатор округа Наталья Комарова побывала с рабочим визитом в Белоярском районе. При встрече с руководством муниципального образования глава региона открыла Год взаимопомощи на территории района и поблагодарила его жителей за участие в акции «#МЫВМЕСТЕ» в поддержке военной операции.
Обратившись ко всем, она сказала: «От чистого сердца благодарю вас за участие в судьбах большого количества других людей. Спасибо за то, что именно таким образом, собравшись вместе, открываете Год взаимопомощи в Югре. Этот год Президент Российской Федерации объявил Годом педагога и наставника. Мы в регионе приняли решение, что это будет ещё и Год взаимопомощи. На мой взгляд, они гармонично объединены, усиливают и развивают друг друга».
Присутствующая на этом мероприятии Оксана Сидак поделилась с нами следующим:
– 27 января в музее Нуви-Ат состоялось открытие Года взаимопомощи в Югре. На церемонии присутствовали представители волонтёрских организаций, их у нас в районе 46. Приятно осознавать, что люди не оставляют друг друга в беде, только от югорчан было отправлено более 700 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также же они продолжают помогать доблестным воинам СВО. Например, мы с женщинами из организации «Спасение Югры» приняли активное участие в акции «Тепло материнских рук». Связали для солдат около 400 пар шерстяных носков. Отправляя на фронт, в носки вкладывают письма и молитвы.
Кроме этого, я состою в Союзе Православных Женщин Белоярья, там мы в течение всего года проводили мастер-классы, где изготавливали разные поделки, вещи. А осенью состоялась Благотворительная ярмарка на территории Храма преподобного Серафима Саровского. На вырученные средства были закуплены коробки сухпайков и переданы солдатам.
Тамара Мерова