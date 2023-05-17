О летнем отдыхе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рассказал директор Депсоцразвития Югры
16 мая ЦУР Югры в преддверии летних каникул организовал серию прямых эфиров, посвящённых организации летнего отдыха детей. Эрика Гайлис, редактор ЦУР Югры отметила, что родители часто задают вопросы через портал «Госуслуги. Решаем вместе», также обращения граждан в социальных сетях фиксирует система «Инцидент Менеджмент».
При рассмотрении вопроса о летнем отдыхе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пояснения дала Тереза Анатольевна Пономарева, директор Депсоцразвития Югры.
– Сколько детей охватит в этом году Депсоцразвития Югры своей заботой и организует для них летний отдых и оздоровление?
– Дети – это особый предмет нашего внимания и в учреждениях социального обслуживания, ежегодно отдых и оздоровление получают не менее 4 тысяч юных югорчан, это и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, дети из замещающих семей. В этом году действует новая категория, это дети из семей, участников в специальной военной операции (СВО).
Около 4 тысяч детей получат услуги отдыха и оздоровления в учреждения социального обслуживания, это центры социальной помощи семьи и детям, реабилитационные центры, 2 многопрофильных реабилитационных центра. Услуги по оздоровлению и отдыху можно пройти в течение дня пребывания, данные площадки работают в каждом учреждении социального обслуживания.
Кроме того, в 5 реабилитационных центрах действует такая форма «Мать и дитя», где можно приехать вместе с мамой. Для участников СВО можно приехать и с папой. С семьёй отдохнуть в реабилитационном центре, либо в многопрофильном реабилитационном центре. Курс реабилитации составляет 21 день и услуги получают, как дети, так и взрослые члены семьи.
Также мы закупаем путёвки в черноморское побережье Кавказа, в этом году у нас Калининградская область, Тюменская область, Башкортостан.
На текущую дату приобретено порядка 500 путёвок, соответственно продолжим приобретение путёвок, для того, чтобы мы больше детей охватили, это Краснодарский край, Калининградская область.
– Дети, какой категории смогут воспользоваться вышеуказанными путёвками?
– Путёвками смогут воспользоваться дети участников в СВО, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, дети из многодетных семей и дети из замещающих семей, которые проживают под опекой и попечительством.
– Играет ли роль уровень дохода семьи?
– В части для детей из семей участников специальной военной операции уровень дохода не имеет значение. Что касается детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и социально опасного положения, эти семьи относятся к категории малообеспеченных семей. Поэтому мы им такие услуги предлагаем.
На сегодняшний день у нас приобретены путёвки в Краснодарский край Туапсинский район, санаторно-оздоровительные лагеря «Золотой колос», «Морская волна»; республика Башкортостан, санаторно-оздоровительный лагерь «Горное ущелье»; Тюменская область, социально-оздоровительный центр «Алые паруса» и в Калининградской области, социально-оздоровительный лагерь «Бригантина». Путёвка составляет 21 день, к месту отдыха и обратно бесплатно предоставляется проезд.
– Что нужно сделать, чтобы получить путёвку?
– Обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, также необходимо медицинское обследование и справка установленной формы, для того чтобы подтвердить отсутствие противопоказаний для получения социально-оздоровительной путёвки в летний отдых.
– При отправке детей за пределы автономного округа транспортные расходы несёт родитель, в данном случае возмещается расходы?
– Путёвки, которые закупаются Департаментом социального развития Югры, они предусмотрены вместе с проездом, ребёнка необходимо доставить до учреждения социального обслуживания, далее осуществляется централизованная доставка до места отдыха и обратно.
Дети, проживающие в замещающих семьях, они имеют право на компенсацию по приобретению путёвки к месту проезда, в случае, если ребёнок с членами семьи отдыхает с замещающими родителями.
Для многодетных семей предусмотрена компенсация проезда к месту отдыха и обратно в размере 7 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, в случае, если семья самостоятельно выбирает себе место отдыха и оздоровления.
Учреждения по социальному обслуживанию и по выездному отдыху для всех родителей открыты, обращаться необходимо в управления социальной защиты населения по месту жительства, специалисты проконсультируют и помогут в оформлении документов.
Ранее мы писали о проведении летней оздоровительной кампании на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где дал комментарии Тимур Ермекович Аубакиров, заместитель директора Депобразования и науки Югры.
Оксана Албина