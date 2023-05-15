Летняя оздоровительная кампания для детей в Югре
15 мая состоялся прямой эфир о проведении летней оздоровительной кампании на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Модератором прямого эфира выступил ЦУР Югры. Заместитель директора Депобразования и науки Югры Тимур Ермекович Аубакиров рассказал о подготовке к проведению летней оздоровительной кампании, дал комментарии по различным вопросам, возникшим у родителей (законных представителей).
– Где можно ознакомиться со списком лагерей, готов ли он?
– В настоящее время в реестре числится 554 организации летнего отдыха, полный реестр размещён на сайте Департамента образования и науки Югры в разделе «Организация отдых и оздоровления детей и молодёжи» (https://depobr.admhmao.ru/organizatsiya-otdykha-i-ozdorovleniya-detey-i-...).
– Куда можно отправить детей за пределы автономного округа?
– В 2023 году планируем осуществить выезд несовершеннолетних детей в республику Башкортостан, Крым, Татарстан, Свердловскую область, Краснодарский край, Новосибирскую и Волгоградскую области. Планируемый охват составит более 42 тысячи детей.
– Как можно записаться в стационарные лагеря?
Родителям (законным представителям) необходимо обратиться к руководству образовательной организации, написать заявление, подать необходимые документы для включения ребёнка в список.
– За чей счёт приобретаются путёвки?
– Что касается выездного отдыха, то путёвки приобретаются за счёт бюджета автономного округа, родители (законные представители) оплачивают дорогу до места отдыха и обратно.
– Как можно попасть в пришкольный лагерь?
– Что касается пришкольных лагерей, то алгоритм такой же, как запись в стационарный лагерь. Родителям также необходимо обратиться к руководству образовательной организации для включения школьников в общую заявку.
– Какие документы родителям (законным представителям) необходимо предоставить?
– Заявление, лично заполненное родителем, документ, удостоверяющий личность одного из родителей, документ, подтверждающий фамилию заявителя, документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (паспорт, если ребёнок достиг 14-летнего возраста, свидетельство о рождении), медицинская справка по форме 079/у и согласие на обработку персональных данных.
– Предусмотрены ли места для льготных категорий детей?
– Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрены две категории, это дети из числа коренных малочисленных народов Севера и дети – воспитанники организаций социального обслуживания, находящиеся в ведении Депсоцразвития Югры, возрастная категория от 3 до 17 лет включительно.
– Когда открывается сезон детского отдыха, детской оздоровительной кампании?
– Летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июня. С графиками проведения всех смен организаций отдыха и оздоровления можно ознакомиться в реестре, о котором говорилось выше.
– Как ребёнку можно попасть в «Артек»?
– Для получения путёвки в Международный детский центр «Артек», дети, обучающиеся в 5 – 11 классах, подают заявку на смену. В лагере проходит регистрация в автоматизированной информационной системе «Путёвка», заполняет профиль достижений за последние три года, на основании рейтинга, который проводит «Артек», и, учитывая квоты, выделенные на регион, ребёнку предоставляется путёвка.
– Если есть детали, которые хочется уточнить родителям, куда можно обратиться, позвонить или прийти лично?
– В каждом муниципальном образовании можно обратиться в органы управления образования, либо позвонить на горячую линию в понедельник – пятница с 09.00 до 17.30, перерыв 12.00-13.00 (кроме субботы, воскресенья) по телефону: 8-800-301-43-46.
Оксана Албина