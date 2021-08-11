В Салехарде презентовали героический эпос народа ханты

- Русский
9 августа в Салехарде во время празднования Международного дня коренных народов мира Елена Рыбина, председатель местной общественной организации «Национально-культурная автономия ханты «Пулнгават», презентовала героический эпос «Песнь Тегинского старца».
Это песня о славных богатырях народа ханты – одно из произведений устного народного творчества, которое дошло до наших дней в наиболее полном и понятном варианте. Его сюжет построен на любовной линии. В «Песне» рассказывается о походе главного героя и его братьев-богатырей в неприступный каменный город за красавицей-невестой. В пути они сражаются с крылатыми духами, водными чудовищами и железными людьми-менгками и после трудной битвы с победой возвращаются на родину.
Эпос впервые публикуется в смысловом переводе на русский язык и в современной обработке. «Автор книги – народ, переводчик – Геннадий Кельчин, художник – Надежда Талигина», – пояснила Елена Рыбина корреспонденту ИА «Север-Пресс».