Год культурного наследия народов России

- Русский
18 февраля в Ханты-Мансийске Губернатор Югры Наталья Комарова провела прямой эфир, посвященный Году культурного наследия народов России, где отметила положительные тенденции в области развития культуры, рассказала о планах реализации разных проектов.
Например, в 2022 году пройдет переоснащению четырех муниципальных библиотек по модельному стандарту, капитально отремонтируют два здания учреждений культуры в Кондинском и Советском районах, в городе Югорске создадут виртуальный концертный зал.
На встрече выступили и участники прямого эфира, которые сразу поделились с губернатором своими новейшими идеями и наработками. Так, например,
в Ханты-Мансийске на площадке Окружного Дома народного творчества в этом году откроется Школа креативных индустрий, а также вскоре появится филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
С Годом культурного наследия народов России связан и Международный кинофестиваль «Дух огня». Любителей авторского кино ждут более 100 фильмов из 20 стран. Желающие могут посмотреть прямые трансляции концертов, которые пройдут во время фестиваля на портале Культура. РФ, в эфире ОТРК «Югра», на сайте проекта «Вижу», а также в группах соцсетей «Дух огня» и «Югра-Классик». В ноябре этого года пройдет форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. В Югре работает окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на различных музыкальных инструментах обско-угорских народов. Все югорчане могут принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна – Россия».
В 2021 году стартовал Год гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом. Югра представила самобытный колорит северных территорий и познакомила египетскую публику с уникальными культурными традициями северных народов. В нашу делегацию входило более 70 югорчан.
Пётр Молданов