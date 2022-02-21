Год культурного наследия народов России

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Год культурного наследия народов России

18 февраля в Ханты-Мансийске Губернатор Югры Наталья Комарова провела прямой эфир, посвященный Году культурного наследия народов России, где  отметила положительные тенденции в области развития культуры, рассказала о планах реализации разных проектов.

Например, в 2022 году пройдет переоснащению четырех муниципальных библиотек по модельному стандарту, капитально отремонтируют два здания  учреждений культуры в Кондинском и Советском районах, в городе Югорске создадут виртуальный концертный зал.

На встрече выступили и участники прямого эфира, которые сразу поделились с губернатором своими новейшими идеями и наработками. Так, например, 

в Ханты-Мансийске на площадке Окружного Дома народного творчества в этом году откроется  Школа креативных индустрий, а также вскоре появится филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

С Годом культурного наследия народов России связан и Международный кинофестиваль «Дух огня». Любителей авторского кино ждут более 100  фильмов из 20 стран. Желающие могут посмотреть прямые трансляции концертов, которые пройдут во время фестиваля на портале Культура. РФ, в  эфире ОТРК «Югра», на сайте проекта «Вижу», а также в группах соцсетей  «Дух огня» и «Югра-Классик».  В ноябре этого года пройдет форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. В Югре работает окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на различных  музыкальных инструментах обско-угорских народов. Все югорчане могут принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна – Россия».  

В 2021 году стартовал Год гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом. Югра представила самобытный колорит северных территорий и  познакомила египетскую публику с уникальными культурными традициями северных народов. В нашу делегацию входило более 70 югорчан.

Пётр Молданов

Пнд, 21/02/2022 - 12:16

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