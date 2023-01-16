За 2022 год свыше двух тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь
В Нижневартовской окружной клинической больнице высокотехнологичная медицинская помощь оказывается на высшем уровне и продолжает свое развитие в области экстренной и плановой хирургии, челюстно-лицевой хирургии, кардиологии, урологии, офтальмологии и травматологии. Большой объем оказания медицинской помощи с применением высоких технологий приходится на сердечно-сосудистую хирургию: стентирование коронарных артерий, операции на магистральных сосудах, а также на ортопедическую хирургию.
«Помимо уже освоенных методик, в 2022 году мы начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю оториноларингологии и ревматологии. Это большой шаг в развитии и, несомненно, использование новых методик, оборудования, препаратов благоприятно сказывается на качестве медицинской помощи и последующей реабилитации пациентов», - поделился заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Андрей Брюхов. Ежегодно объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи растёт. Так, в 2021 году в окружной больнице такой вид помощи получили 1719 пациентов, а за прошлый 2022 год уже 2063 пациента.
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