Военнослужащие и сотрудники Росгвардии поздравили югорских журналистов с Днем российской печати
В День российской печати, который ежегодно отмечается 13 января, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поздравили журналистов печатных средств массовой информации с профессиональным праздником. Торжественные мероприятия прошли во всех уголках автономного округа.
В окружной столице заместитель начальника территориального органа по военно-политической работе подполковник Михаил Тремасов принял участие в XVI церемонии вручения наград ежегодного конкурса профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры – 2022», состоявшегося в концертно-театральном центре «Югра-Классик».
На мероприятии присутствовали губернатор региона Наталья Комарова, представители средств массовой информации и почетные жители автономного округа.
В своей приветственной речи офицер Росгвардии поблагодарил журналистское сообщество за вклад в формирование положительного имиджа Росгвардии, объективное отражение служебной деятельности, а также высокий профессионализм, после чего вручил награды победителям конкурса – Наталье Акст, Максиму Щербакову и Руслану Ханнанову.
В свою очередь, начальник пресс-службы территориального органа подполковник полиции Наталья Васильченко провела рабочие встречи с редакторами газет «Новости Югры», «Ханты ясанг», «Наш район» и «Самарово – Ханты-Мансийск», в ходе которых вручила им благодарственные письма за подписью руководителя ведомства.
«Информация с мест событий, которую вы трепетно доносите до зрителя, будь то торжественное мероприятие или зона боевых действий, – важна и бесценна. Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми проявлениями нацизма, лицемерия и несправедливости, именно военные корреспонденты первыми дали отпор лживой пропаганде противника. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю профессиональных успехов и творческого вдохновения, интересных проектов и благодарных зрителей», – говорится в поздравительном адресе начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова.
В рамках встреч представители Росгвардии и журналистского сообщества наметили дальнейшие пути совершенствования взаимодействия и укрепления делового сотрудничества.
Артем Енов