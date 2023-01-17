Экзоскелеты для реабилитации появились в арсенале окружной больницы Нижневартовска
В отделении медицинской реабилитации Нижневартовской окружной клинической больницы появилось новое современное реабилитационное оборудование – экзоскелет. Четыре аппарата стоимостью более 19 млн рублей, приобрели в рамках реализации федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Робот-аппарат используется для реабилитации пациентов, у которых нарушена функция ходьбы вследствие заболеваний нервной системы, после сосудистых катастроф или черепно-мозговых травм, травм опорно-двигательного аппарата и спинного мозга. Тренажёр предназначен для тренировки функции ходьбы: на месте по прямой поверхности и по лестнице. Весь блок управления находится со стороны спины. Надевается экзоскелет в положении сидя, затем он поднимает человека в вертикальное положение. Опора на костыли позволяет поддерживать равновесие. Весит такая конструкция больше двадцати килограммов, но пациент не ощущает тяжести. Каркас сам подталкивает ноги вперёд.
«Мы можем индивидуально задать параметры под каждого конкретного пациента. При помощи планшета вводится длина голени и бедра, стопы, ширина таза. Затем настраивается программа в которой учитывается длина шага, высота подъема коленного сустава, скорость ходьбы. Весь прогресс сохраняется и анализируется системой, просмотрев эти показатели врач может проследить динамику, видя результат и эффективность реабилитационных мероприятий», – комментирует заведующая отделением медицинской реабилитации Татьяна Калейкина.
Существуют определенные показания и противопоказания для применения данного робота. Так, экзоскелет нельзя применять пациентам, которые не сидят самостоятельно не менее 30 мин, пациентам с нестабильным синтезом, эпилепсией, перенёсшим инсульт и имеющим повышенный тонус мышц и тем, у кого есть проблемы с вниманием, памятью, речью и восприятием. Поэтому назначение на реабилитацию будет выдавать медик индивидуально с учётом всех показаний и противопоказаний.
Сегодня специалисты уже прошли необходимое обучение, отработали весь функционал и готовы использовать оборудование в полную силу, помогая встать на ноги своим пациентам.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214