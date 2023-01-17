Депобразования и науки Югры осуществляет выплату компенсации стоимости платного обучения детям из многодетных семей, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования
Размер компенсации составляет 50 процентов стоимости платного обучения в год, но не более 40 000 рублей в календарном году.
Для получения компенсации студент или его законный представитель представляют лично либо направляют почтой
в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) следующие документы:
1) Заявление по форме, утвержденной Департаментом;
2) Справку из учебного заведения, подтверждающую обучение;
3) Копию договора на обучение между студентом и образовательной организацией;
4) Документ, подтверждающий оплату обучения (оригинал квитанции);
5) Реквизиты банка и номер лицевого счета;
6) Копию паспорта ребенка;
7) Копию паспорта родителя / законного представителя (при обращении родителя / законного представителя);
8) Копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при обращении родителя / законного представителя).
9) Копию удостоверения многодетной семьи (рекомендуется).
Почтовый адрес Департамента: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12.
Механизм и условия выплаты компенсации стоимости платного обучения детям из многодетных семей, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе по очной форме обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, определен Порядком предоставления компенсации стоимости платного обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования в Приложении 48 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 634-п.
Порядок, форма заявления и перечень документов размещены на официальном сайте Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по ссылке:
https://depobr.admhmao.ru/kompensatsiya-oplaty-obucheniya-detyam-i/
Дополнительная информация по телефонам: (3467) 360-161 доб.: 2542, 2548, 2546.
По информации Депобразования и науки Югры