В МЧС Югры назвали главную причину проблем на автозимниках
Наиболее частными нарушениями движения по ледовым переправам и автозимникам является несоблюдение скоростного режима. Об этом сообщила на пресс-конференции в РИЦ «Югра» главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова.
По ее словам, самые уязвимые периоды с точки зрения безопасного нахождения на зимних автодорогах является осенний и весенний периоды, когда из-за высоких температур лёд находится в неокрепшем состоянии.
«Всегда находятся люди, которые торопятся раньше времени выехать на необорудованные переправы и те, кто пытается проехать по последним дорогам. Касаемо переправ наиболее часто отмечаются несоблюдение скоростного режима и обгоны», - сказала Ольга Кашкарова, подчеркнув, что на зимниках и ледовых поправках не должно быть остановок, разворотов, резких торможений, а также превышения скорости более 20 км/ч.
Она также отметила, что на сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе функционируют 92 ледовые перерывы из них 62 межмуниципального значения и 30 ведомственных, предназначенных для нужд нефтегазоперерабатывающих организаций.
«На сегодняшний день, все автозимники и ледовые переправы функционируют в штатном режиме. В период наступления тёплых температур на них вводятся ограничения движения, с предварительным оповещением граждан», - проинформировала Кашкарова.
По информации РИЦ