Профилактическая акция «Как ответственный водитель, пристегни меня родитель!»
В Березовском районе проходит профилактическая акция «Как ответственный водитель, пристегни меня родитель!». 17 января 2023 года с целью привлечения внимания участников дорожного движения к вопросам обеспечения безопасной перевозки юных пассажиров, дети из отряда ЮИД, организованного на базе МАУ ДО Центра «Поиск» села Саранпауль совместно с сотрудниками ГИБДД, провели акцию «Автокресло – детям».
Отряд ЮИД в Саранпауле создан в 2014 году по инициативе директора учреждения Василия Павловича Рокина. Целью его создания является воспитание у детей гражданской ответственности, пропаганде знаний безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего школьного возраста, формирование умений общения в социуме.
Юлия Артеева