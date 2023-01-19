Врачи рассказывают о профилактике неинфекционных заболеваний
В подразделениях детской поликлиники Нижневартовска с 16 по 22 января проходят мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний. Родители с детьми в эти дни смогут узнать о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний. «Малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем и неправильная еда – вот основные факторы риска заболевания. Повысить личный уровень защиты от хронических болезней и качество жизни можно в любом возрасте. Для этого во многих случаях достаточно лишь взять курс на здоровый образ жизни. Это несколько простых составляющих: физическая активность, рациональное питание, полноценный отдых, отсутствие вредных привычек», – утверждают врачи.
Уже прошли мероприятия: на приемах и в школах медицинские специалисты усиливают работу в рамках проведения профилактических осмотров, среди сотрудников и пациентов организована общеукрепляющая зарядка. Каждый пришедший в поликлинику сможет узнать уровень своего артериального давления. В Центре здоровья для детей школьники города пройдут комплексное обследование организма, в которое войдет оценка физического развития, определение уровня кислорода в крови, жизненной емкости легких, глюкозы и холестерина при помощи экспресс-тестирования и т.д. В «Школе молодых матерей» врачи помогают родителям ответить на интересующие вопросы об основах массажа, питания малыша, грудном вскармливании, положительном отношении семьи к ЗОЖ, а также мотивации родителей к личной ответственности за здоровье своего ребенка. В зонах ожидания приема детской поликлиники №1 и №2 для пациентов медработники подготовят небольшой сюрприз в виде творческой зоны с интересными раскрасками.
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