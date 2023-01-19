Лесники открывают двери!
В Кондинском территориальном отделе – лесничестве Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялась Всероссийская акция «Лесники открывают двери!».
Акция проведена старшим отдела – участковым лесничим Плеховым Николаем Алексеевичем в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Морткинская средняя общеобразовательная школа» с учащимися 9 - 11 классов и с учащимися казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». В рамках акции школьники Кондинского района смогли узнать, где готовят специалистов лесной отрасли, какие лесные профессии сегодня востребованы, а также посмотреть фильм о «Уральском лесотехническом университете», с презентацией о направлениях подготовки в Институте леса и природопользования.
Цель акции привлечь молодых специалистов в лесную отрасль и ознакомить как можно большее количество учащихся учебных заведений с работой лесничеств, лесхозов, деятельностью инженеров лесного хозяйства, участковых лесничих, которые каждый день выполняют работу по сохранению и приумножению леса – главного богатства страны!
Источник: Депнедра и природных ресурсов Югры