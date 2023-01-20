Оформить электронный полис ОМС теперь можно на Госуслугах
Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребёнку можно оформить на Госуслугах. Достаточно будет показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут загружаться автоматически из личного кабинета.
Для получения электронного полиса нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Если номер полиса есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, потребуются только данные свидетельства о рождении.
Информация о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. При необходимости на Госуслугах можно поменять страховую компанию, регион страхования, приостановить и возобновить действие полиса.
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