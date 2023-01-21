В Югре активно продолжается подготовка к XIV Международному IT-Форуму с участием стран БРИКС и ШОС

Накануне нового 2023 года врачу-терапевту городской поликлиники Розе Шайдуллиной вручили высшую медицинскую награду – медаль Луки Крымского. Согласно Указу Президента РФ, медалью были награждены несколько сотен медицинских работников России. Теперь в их числе и самотлорский врач.