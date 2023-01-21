В Югре активно продолжается подготовка к XIV Международному IT-Форуму с участием стран БРИКС и ШОС
6-7 июня 2023 года в Ханты-Мансийске состоится XIV Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. Ожидается участие представителей дипкорпуса, федеральных и региональных органов власти, представителей экспертного сообщества и бизнеса России и иностранных государств.
Важность и актуальность проведения XIV Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС в 2023 году обсудили на рабочей встрече заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Югры Наталья Комарова.
Программа форума, состав мероприятий будут максимально учитывать мировую повестку по формированию цифровой экономики, планов межгосударственных объединений БРИКС и ШОС.
Запланированы дискуссии, тематические клубы, мастер-классы, рассмотрение практических кейсов по цифровизации здравоохранения, образования, государственного управления, нефтегазодобывающей отрасли.
Традиционно будет организовано выставочное пространство для ознакомления с готовыми IT-решениями и прототипами.
Форум пройдет в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Депинформтехнологий Югры выступает координатором работы по подготовке XIV Международного IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС.
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Депинформтехнологий Югры