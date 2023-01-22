Врач-терапевт поликлиники Нижневартовска получила высшую медицинскую награду
Накануне нового 2023 года врачу-терапевту городской поликлиники Розе Шайдуллиной вручили высшую медицинскую награду – медаль Луки Крымского. Согласно Указу Президента РФ, медалью были награждены несколько сотен медицинских работников России. Теперь в их числе и самотлорский врач.
Роза Фаисовна более 10 лет работает в терапевтической службе. Она доктор с безупречной личной и профессиональной репутацией. Возглавила отделение неотложной и паллиативной медицинской помощи со дня организации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией во взрослой поликлинике. Именно «неотложка» приняла на себя первую волну вартовчан, прибывших из-за границы, и выезжала на дом к самоизолированным горожанам. Немалую долю времени занимала подготовка статистических отчетов и внесение данных в федеральный регистр, благодаря которым окружное медицинское ведомство формировало объективную картину по ситуации с коронавирусом среди взрослого населения. Такая работа требовала максимальной выдержки и самоотдачи. В редкие дни доктор покидала свое рабочее место до 21:00 часа, подчас приходилось работать и до глубокой ночи. После стабилизации эпидемиологической обстановки врач-терапевт участковый снова вернулась в родное терапевтическое отделение поликлиники №1, где её уже давно ждали пациенты. Роза Фаисовна – заведующая отделением, а также высокоорганизованный специалист, нередко исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части. «Получать награду такого высокого уровня было весьма волнительно. Я хочу сказать, как и почти 3 года назад, – это наша общая награда, каждого врача и каждой медицинской сестры нашей поликлиники, кто, тогда не жалея ни сил, ни времени, помогал спасать болеющих», – поделилась она.
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