Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок приглашает к участию в круглом столе
3 февраля 2023 года Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок организует круглый стол «Учебно-методическая деятельность хантыйского учёного Валентины Николаевны Соловар», приуроченный к Году педагога и наставника и юбилею Заслуженного работника образования ХМАО – Югры доктора филологических наук В.Н. Соловар.
Направления работы круглого стола предусматривают обсуждение вопросов разработки учебно-методических комплектов, преподавания родных языков, изучения языков народов ханты и манси и др.
К участию в круглом столе приглашаются учителя родных языков, преподаватели ССУЗов, ВУЗов, научные работники и другие специалисты учреждений образования, культуры и СМИ.
Язык круглого стола: русский, хантыйский, мансийский. Форма участия – очная, видеозапись выступления, онлайн.
Заявки на участие в круглом столе принимаются до 30 января 2023 г. по электронной почте ouipiir@mail.ru.
Валентина Николаевна Соловар – доктор филологических наук, доцент, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела хантыйской филологии Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
Родилась она в селе Казым Берёзовского района Ханты-Мансийского национального округа 29 января 1958 года. После окончания Казымской восьмилетней школы поступила в Ханты-Мансийское педучилище, а в 1977 году – в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. Успешно училась на филологическом факультете, защитила дипломную работу по теме «Топонимика бассейна реки Казым», и после его окончания в 1983 году была принята на работу в Институт усовершенствования учителей на должность методиста национальных школ. В том же году в Ленинграде в соавторстве с Е.А. Нёмысовой и С.П. Молдановой выходит в свет первый труд будущего исследователя – «Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский».
В 1985 году Валентина Николаевна едет в Новосибирский университет, где на кафедре общего языкознания два года проходит стажировку, а в 1988 году поступает в аспирантуру Института истории, филологии и философии СО РАН. Доктор филологических наук, профессор М.И. Черемисина стала научным руководителем начинающего учёного.
Занимаясь увлеченно родным языком, Валентина Николаевна пишет статьи, которые входят в сборники докладов Международных финно-угорских конгрессов и конференций. После конгресса в Дебрецене (Венгрия) появляется её работа «Структурно-семантические типы простого предложения хантыйского языка», которая впоследствии послужила основой будущей диссертации, которую она успешно защищает в январе 1992 года.
Она продолжает работу старшим преподавателем, затем доцентом кафедры национальных систем образования Института повышения квалификации педагогических кадров, старшим научным сотрудником сектора хантыйского языка, литературы, фольклора, заведующей сектором хантыйского языка, фольклора.
В начале 1990-х годов в Ханты-Мансийске возникла идея о создании в окружном центре филиала Нижневартовского педагогического института – одним из инициаторов этой идеи являлась Валентина Николаевна. Так в окружном центре в 1992 году появился филологический факультет со специальностью «Русский язык и литература, хантыйский, мансийский языки и литература народов Севера», где Валентина Николаевна стала заместителем декана факультета. После реорганизации факультета продолжает работу в Югорском государственном университете, избиралась заведующей кафедрой хантыйской филологии Институту языка, истории и культуры народов Югры.
В 2008 году присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В.Н. Соловар – автор свыше 120 опубликованных научных работ по хантыйскому языку, литературе, фольклору.
В настоящее время работает в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок заведующей лабораторией по созданию УМК по родному языку. Защитила докторскую диссертацию по теме «Парадигма простого предложения в хантыйском языке», издала монографию «Теоретические вопросы лексикологии и синтаксиса хантыйского языка: избранные труды» (2010 год).
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