Сенатор от Югры Александр Новьюхов поучаствовал в акции
Акция по сбору книг для сгоревшей библиотеки в поселке Большие Леуши Октябрьского района была объявлена в прошлый четверг. Почти 1000 книг собрали хантымансийцы для Леушинской библиотеки.
К сбору книг подключились члены Общественной палаты Югры, единороссы, волонтеры Центра развития добровольчества Югры, молодогвардейцы. Большую активность проявляют пожилые люди. За годы жизни они собрали очень хорошие домашние библиотеки. И теперь с радостью делятся ими с леушанцами.
Сенатор Российской Федерации от Югры Александр Новьюхов передал в дар сельской библиотеке четыре коробки книг. Это бестселлеры, классика, редкие книги, собрания сочинений знаменитых авторов, детская и учебная литература, произведения югорских авторов, детективы и любовные романы. В общем, книги – на любой вкус.
«Интеллектуальный груз мы передадим в Большие Леуши 14 февраля в день книгодарения. Надеемся, что книги не будут залеживаться на полках, а будут востребованы читателями. Также мы надеемся, что в Больших Леушах появится новое здание культурного центра, под крышей которого разместится библиотека», – сообщили организаторы.
Редакция газеты «Новости Югры» благодарит всех неравнодушных хантымансийцев за участие в акции.
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