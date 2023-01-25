Волонтерский патруль по профилактике ОРВИ и гриппа
Акцией «Будь здоров» волонтёры – медики Няганской детской поликлиники продолжают цикл мероприятий, посвященных окружному месячнику по профилактике ОРВИ и гриппа. Участники заключительной встречи с добровольцами - воспитанники школы – интерната, с интересом прослушали лекцию о профилактике сезонных вирусных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции COVID-19, в игровой форме ответили на вопросы обучающей викторины, задали свои вопросы, касающиеся профилактики гриппа и ОРВИ.
Затем активисты волонтёрского движения «По зову сердца» продолжили акцию на улицах города в составе волонтерского патруля. Добровольцы, раздавая медицинские маски, буклеты и листовки, слоганами напоминали горожанам о правилах профилактики ОРВИ и гриппа.
Окружной месячник по борьбе с гриппом и ОРВИ в Югре проходит весь январь. За это время в поликлинике состоялось немало мероприятий, направленных на повышение информированности населения. В образовательных учреждениях были оформлены «Уголки здоровья», волонтёры-лекторы проводили со школьниками младших классов тематические уроки. Специалисты отделения профилактики организовали семинары для сотрудников образовательных организаций. Среди медицинских работников проводилось анкетирование на знания по ОРВИ и гриппу, мерам профилактики, диагностики и схемам лечения.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214