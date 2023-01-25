Волонтерский патруль по профилактике ОРВИ и гриппа

Федеральным законом от 19.12.2021 № 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений» установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц (далее по тексту –