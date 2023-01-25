В Югре с 01 января 2023 года вырос МРОТ
Федеральным законом от 19.12.2021 № 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений» установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц (далее по тексту – МРОТ).
С учетом применения различных размеров районных коэффициентов, установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 1 января 2023 года в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе ежемесячная заработная плата работника, при условии, что он полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности) составляет не менее:
24 363 рублей при установленном в организации размере районного коэффициента к заработной плате 1,5 и наличия у работника процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (от 0% до 50%);
35 732 рублей 40 копеек при установленном в организации размере районного коэффициента к заработной плате 1,7 и наличия у работника процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (от 0% до 50%).
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»